Juan Gabriel: Así fue el ÚLTIMO CONCIERTO que ofreció el DIVO en vida

Juan Gabriel dio su último concierto en vida en Los Ángeles, California, dentro de su gira 'MeXXIco es todo', en donde mostró porque es considerado como uno de los cantantes más reconocidos del espectáculo mexicano. Sin embargo, su estela de figura trascendió fronteras por lo que su éxito llegó a los Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. En este sentido, durante este último espectáculo mostró su orgullo por México.

Considerado como uno de los cantautores más prolíficos dentro de la música mexicana, con centenares de canciones que fueron interpretadas por los mejores cantantes del país. En aquella ocasión, el 'Divo de Juárez', se presentó ante 17 mil 500 espectadores en el Forum, ubicado en el condado de Inglewood, California. A pesar de su edad, 66 años, Juan Gabriel ofreció un recital lleno de vitalidad.

Con gran vitalidad

Juan Gabriel tomó el escenario ataviado con un traje negro. De inmediato, se quitó el saco para presumir una camisa azul brillante, muy al estilo del cantante mexicano. Aquél viernes, el 'Divo de Juárez' se mostró feliz, emocionado y dejó el alma sobre la tarima, como en cada show que ofrecía. Sin pensar que en cuestión de días iba a perder la vida. En aquella ocasión, se hizo acompañar por más de 60 músicos, que incluía mariachi, orquesta, coristas y bailarines.

Como en cada presentación, Juan Gabriel ofreció al público un espectáculo de primera, gracias al escenario, que tenía forma de una guitarra, mismo que permitió moverse al cantante de manera libre, y a las enormes pantallas que se colocaron en el Forum, que no permitieron que ningún detalle se escapara de la actuación del cantante.

En aquél momento, medios de comunicación señalaron que el cantautor padecía de problemas en la rodilla, esto no fue impedimento para que Juan Gabriel se luciera con saltos, zapateados y sus característicos bailes que fueron la algarabía del público asistente. Los momentos más importantes de la noche fue cuando interpretó 'Querida', probablemente la canción más famosa del cantante, que fue acompañada por el canto del público.

El espectáculo tuvo una duración de dos horas y media en donde dio un repaso a si vasta discografía con clásicos como 'Se me olvidó otra vez', 'Amor eterno', 'No vale la pena', 'Así fue' y 'La diferencia'. Una de las sorpresas de la velada fue la interpretación de 'No tengo dinero', a ritmo de rap. Este tema fue el que catapultó la carrera del cantautor en 1971. Pero también hubo espacios para las rancheras.

Muerte sorpresiva

Para terminar, Juan Gabriel despidió la velada con el famoso 'Noa noa', mientras miles de papeles multicolores flotaban en el aire. Durante este tema, el cantante hizo que la gente lo siguiera con una coreografía preparada para la ocasión. Una ves concluido el recital, en las enormes pantallas se pudo leer la siguiente leyenda: 'Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son'.

Juan Gabriel perdió la vida de manera sorpresiva el 28 de agosto de 2016. En un inicio se consideró como una noticia falsa, pero en el transcurso del día se confirmó el deceso. La noticia provocó que México y gran parte de Estados Unidos y Sudamérica se paralizaran. La muerte del 'Divo de Juárez' provocó el llanto de millones de personas. Ese día coincidió con el desenlace de su serie biográfica, que recibió grandes críticas.

rcb