Corrupción, la otra enfermedad de la sociedad

“La Peste”, la serie más cara que se ha hecho en España, al contar con un presupuesto de 10 millones de euros, sigue conquistando a los televidentes con una segunda temporada que muestra la corrupción que se desató en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI, luego de que la población creciera y el gobierno no pudiera mantener el control.

“Es un tema importante, porque qué país está libre de corrupción. Me parece lo más potente de la serie, aunque cambie el decorado, los temas que tocan siguen vigentes. La pandemia del ser humano no es externa, no es una enfermedad, éstas vienen y van, las superamos... El verdadero problema es nuestra evolución como ser humano, ahí está la reflexión de este proyecto”, afirmó el protagonista Pablo Molinero.

Para el actor español hay mucho por hacer como sociedad, porque no sólo las autoridades deben tener el control y la vigilancia para que este problema no avance, también implica un trabajo personal del individuo para intentar no caer en las manos de este mal, no aceptar ningún trato indebido.

Esta segunda entrega también contará con más acción, algo que le permitió a Molinero disfrutar más el rodaje, porque al ser un actor de teatro, extrañaba la adrenalina y acción de estar en un escenario en vivo. En ese sentido, agradeció la oportunidad de entrar a este proyecto y conocer el trabajo que implica una producción como esta, que está más ligada a la industria del cine, un mundo en el que nunca creyó entrar.

“Ha sido para mí una nueva etapa en mi carrera, porque he hecho teatro toda mi vida y pensaba que el cine lo haría en otra vida. Tengo mi compañía de teatro, pero estábamos atravesando un mal momento, entonces fui a hacer el casting y me quedé. Esto me ha permitido audicionar en otras cosas que jamás hubiera imaginado o que más directores vean mi trabajo”, contó.

Datos interesantes

La serie fue creada por el director de cine Alberto Rodríguez y el guionista Rafael Cobos.

Molinero resaltó que es una producción en la que no hay escenografías hechas de cartón, de ahí el realismo en cada escena.

Todos los lunes se estrena un episodio nuevo en HBO y HBO GO.

En 2018 se estrenó la serie en España.

La segunda entrega tiene seis episodios.

Pablo Molinero tiene 44 años.

Por: Patricia Villanueva

