Janpa Zurita y Macarena Achaga presumen su amor con sesión de FOTOS desde la playa

Juanpa Zurita dejó sorprendidos a sus más de 25 millones seguidores en Instagram luego que compartiera una fotografía en donde celebra su cumpleaños acompañado de su nueva novia y rodeado de su familia; el youtuber decidió celebrar sus 25 años en la playa y junto a la dueña de su corazón.

El reconocido influencer posó junto a la guapa actriz Macarena Achaga, quien participa en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, en donde interpreta a “Michelle Salas”, mientras disfrutan de una vacaciones en Punta Mita, el paradisiaco destino turístico localizado en Nayarit.

Hace solo una semana se dio a conocer el romance entre Juanpa Zurita, quien interpreta a “Alejandro Basteri” en la serie del famoso cantante mexicano, y Macarena Achaga. Fue precisamente en el rodaje de la segunda temporada de esta exitosa producción en donde ambos se conocieron.

Gracias a la “mejor compañera” de aventuras

Tanto Juana Zurita como Macarena Achaga habían mantenido hasta ahora en secreto su relación, sin embargo fue posible verlos hace unas semanas en unas fotografías compartidas en Instagram, mientras muy juntitos asistían a la boda del hermano del influencer, por lo que desde entonces muchos dieron por confirmado su romance.

En esta ocasión el youtuber mexicano optó por celebrar su cumpleaños número 25 a orilla del mar y en compañía de su novia y de su familia, al parecer decidió por un viaje lleno de espiritualidad el cual tuvo como destino Punta Mita, en la Riviera nayarita: “Oficialmente es un cuarto de siglo. Que fuerte pero que bello. Este año lo he dedicado a mi alma y cuerpo. Amistades y familia. Estoy feliz, pleno y con más ganas de vivir todo eso que aún no he hecho, rodeado de gente que amo y siempre con ustedes en el camino,” escribió Juanpa en un mensaje en el post.

“Por 25 años más de romper las reglas, de cambiar el juego, de ser disruptor y actuar con el corazón. Los amo!,” concluyó en su texto el famoso youtuber. En la postal aparece rodeado de su familia y abrazando a Macarena Achaga, con quien también recientemente se fue a escalar el Pico de Orizaba; “Gracias @macabeso por ser la mejor compañera en esta aventura'', compartió en aquella ocasión Juanpa Zurita, junto a algunas fotografías en las que ambos aparecen abrazados.

