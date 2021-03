Adamari López terminó en un CONSULTORIO por intentar SUPERAR a Luis Fonsi

El divorcio con Luis Fonsi fue para Adamari López un momento muy difícil, y ahora confesó que incluso tuvo que acudir con un doctor para poder evitar que las cosas se complicaran todavía más.

Durante una entrevista con María Celeste Arrarás, la presentadora habló de cómo logró superar su separación con el cantante, en 2009. La puertorriqueña señaló que, para ella, Fonsi era “el amor de su vida”, por lo que cuando se divorciaron fue “Un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer en aquel momento”.

En ese tiempo, Adamari estaba recuperándose por completo de la pérdida de un seno a causa del cáncer de mama, que logró vencer. Por lo que el perder también a su pareja causó un gran impacto en ella.

López declaró a María Celeste que, en un punto, decidió pedir ayuda psicológica y acudir a consulta con un profesional, a pesar de que ella no lo deseaba al principio.

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas me estaban afectando. Y si no las sacaba y si no me liberaba de eso yo entendía que no iba a poder sobrepasarlo, aun cuando yo era una persona que no creía en ir a un psicólogo”.