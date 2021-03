A Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, le gustaría aparecer en una revista para caballeros

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, respondió a varias preguntas que le hicieron sus fanáticos a través de la plataforma de Instagram. Una de estos cuestionamientos estuvo dirigido a si le gustaría aparecer en alguna publicación para hombres.

Lejos de incomodarse, ignorar la cuestión o negarse rotundamente a la posibilidad, la joven dijo que no tendría problema para hacerlo, siempre y cuando se tratara de imágenes bien cuidadas.

“No tiene nada de malo hay fotos artísticas muy bonitas para revistas de caballeros que no caen en lo vulgar; no lo descarto, me gustaría”.