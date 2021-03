Vicente Fernández: ÉSTE es el lugar en el que NO quería cantar por ser muy elegante

Vicente Fernández es la leyenda viviente de la música popular en México, el denominado "Charro de Huentitán", ha estado involucrado recientemente en escándalos de agresiones en contra de mujeres, de las cuales él mismo se ha declarado inocente y múltiples figuras lo han respaldado.

Pero, la dinastía que el fundó también da de qué hablar, pues el mejor de sus potrillos, Alejandro Fernández, es quien le heredó el talento vocal a su padre y quien ocupa los titulares de los portales y revistas al tener múltiples amores, al todo esto también entre Vicente Fernández Jr., quien recientemente se ha postulado, al mismo tiempo que su novia, como diputados por el PES a diputados en Jalisco.

Pero, lejos de todo esto, el intérprete de "Por tu maldito amor", tiene una historia de vida muy especial, misma que jamás ha dudado en compartir con sus seguidores, pues siempre ha dicho que se siente muy orgulloso de sus orígenes.

Como es sabido Vicente Fernández Gómez, que es su verdadero nombre nació en Huentitán, Jalisco el 17 de febrero de 1940, con muchas carencias, con el objetivo de buscar una mejor vida se trasladó a Tijuana, Baja California, luego, buscando su sueño de ser cantante, llegó a la Ciudad de México donde las cosas comenzaron a mejorar.

Vicente Fernández. Foto: IG

El primer restaurante en el que cantó Vicente Fernández

Una de las anécdotas más graciosas del Charro es la que tiene que ver con uno de los primeros lugares para cantar que tuvo, de acuerdo con lo que relató para la revista Quien, fue a buscar una oportunidad a un restaurante tradicional mexicano de la capital, recuerda que en ese tiempo el más "elegante" era el "Amanecer Tapatío" que estaba ubicado en la calle de Niño Perdido (hoy Eje Central) y Obrero Mundial.

Según Fernández Gómez no fue a este lugar porque "era elegante", se dirigió a uno que estaba enfrente y ahí abordó a un mariachi, les contó que era de Jalisco y que sabía cantar, les pidió una oportunidad para cantar con ellos, le dijeron que sí, que debía hacer una prueba con un cliente, el oriundo de Huentitán aceptó, se le pidió una canción de Agustín Lara, "Enamorada".

Todos quedaron muy satisfechos, pero los del mariachi le confesaron a Don Vicente que ellos no trabajaban en ese restaurante, sino en el de enfrente, en ese al que él no había querido ir por considerar que no estaba a la altura.

