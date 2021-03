Shark Tank México: Ellas son las exitosas “tiburonas” que se integran al programa en la sexta temporada

Shark Tank, el exitoso programa de emprendimiento de Sony Channel y Claro Video, estrena su sexta temporada y lo hace con la incorporación de tres nuevos rostros al equipo de empresarios que ya conocen todos, conformado por Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera Aspra, Marcus Dantus, Mauricio Hoyos y Braulio Arsuaga.

Ha sido precisamente Sonny Channel y Claro Video quienes dieron a conocer los perfiles de las tres nuevas “tiburonas” quienes se incorporarán a la nueva temporada; las empresarias Deborah Dana Beyda, Alejandra Ríos Spinola y Marisa Lazo, con esto se espera que el rostro del emprendimiento en nuestro país, Shark Tank México, de un nuevo giro.

Aunque aún se desconoce la fecha exacta para que inicie la sexta temporada, se espera que ocurrra durante la segunda mitad del año. Enseguida te decimos quiénes son las nuevas “tiburonas” de Shark Tank y por qué han sido elegidas para participar en esta temporada:

Marisa Lazo

Ellas son las nuevas “tiburonas” de Shark Tank. FOTO: Twitter

En 1992 la empresaria fundó Pastelerías Marisa en 1992, considerada actualmente la cadena de pastelerías y helados, sin franquicias, más grande de México. Con más de 90 sucursales esta familia de marcas emplea a más de mil personas. En 2019 Marisa Lazo crea la Fundación Marisa con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las mujeres y para la igualdad de oportunidades.

Actualmente es Presidenta Regional del Tecnológico de Monterrey, siendo la primera mujer en ocupar este puesto. La empresaria forma parte de diversos Consejos Empresariales, Académicos, Instituciones Financieras y Organizaciones de la Sociedad Civil, así como del fondo de capital semilla GAIN.

Marisa Lazo recibido diversos premios y reconocimientos por su labor social y de emprendimiento; entre ellos, trayectoria empresarial 2015 ENDEAVOR de México e EY Entrepreneur of the year 2016. Es apasionada del aprendizaje continuo y de conocer nuevas ideas, cree y confía en la generosidad genera abundancia por lo que comparte su conocimiento, experiencia, liderazgo y filosofía de vida.

Noticias Relacionadas Shark Tank México regresa con quinta temporada

Alejandra Ríos Spinola

Alejandra Ríos Spindola fue Gerente Senior de Planeación Financiera para Operaciones Internacionales en Alsea y M&A y analista financiera en ADR – Lazrd, banco de inversión boutique en CDMX. Cursó un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (HBS).

Desde 2019 es la CEO de Ambrosía y su objetivo es posicionar la marca de sus diferentes unidades de negocio: Ambrosía, Ambrosía Centro Culinario, BOK Ludoteca. También es inversionista ángel en proyectos como Básicos de Mexico (bscs.mx) y forma del fondo de inversión de capital de riesgo, SFA (Soldiers Field Angels).

¡NUEVA TEMPORADA, NUEVAS TIBURONAS!#MarisaLazo, #DeborahDana y #AlejandraRios llegaron con todo a impulsar la fuerza femenina en el tanque y con esto, ¡arrancamos las grabaciones!



Cada vez estamos más cerca de #SharkTankMx

NUEVA TEMPORADA PRÓXIMAMENTE pic.twitter.com/RIKVFWBNXQ — #SharkTankMx (@SharkTankMex) March 1, 2021

Ahí, junto con un grupo de exalumnos de la escuela de negocios de Harvard, invierten en proyectos con gran potencial de crecimiento y emprendedores extraordinarios. Es de esta manera como, través de este fondo, Alejandra ha invertido en empresas como Cervecería de Colima, Fitpass, Someone Somewhere, UnDosTres, etc.

Deborah Dana Beyda

Deborah Dana Beyda fue Socia Directora del fondo de capital privado, Soldiers Field Angels, el cual está formado por alumnos de Harvard Business School en Mexico, desde ahí realizó inversiones en historias de éxito como eldeforma.com, Cervecería de Colima, Fitpass, iVoy, UnDosTres, Billpocket, entre otros.

La empresaria también es la fundadora y CEO de CanastaRosa.com, la plataforma digital número 1 en México para comprar y vender productos únicos, locales y hechos a mano, su liderazgo la ha llevado a convertirse en una app con más de 16 mil emprendedores mexicanos.

Dana Beyda se desempeñó como CEO en Kiwilimon, de la cual es cofundadora, desde su creación hasta que la empresa llegó a rentabilidad y fondeo institucional. Cuneta con un MBA de Harvard Business School y una licenciatura de ITESM CSF, lo que la ha equipado para desenvolverse exitosamente en el ecosistema empresarial.ç

mypr