Ninel Conde derrocha pasión en bikini y calla a sus críticos con fuerte mensaje

Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo y manteniéndose a raya sobre las acusaciones que se ciernen sobre su esposo, el empresario Larry Ramos, Ninel Conde rompió el silencio y en sus redes sociales envió un contundente mensaje a quienes la critican por seguir junto a un hombre señalado de estafa y que en estos momentos mantienen un litigio con la cantante Alejandra Guzman entre otras demandas.

Las críticas van en el sentido de que la cantante y actriz mexicana no se ha expresado sobre el asunto de las demandas que enfrenta Larry Ramos, serias acusaciones que lo han llevado a mantener múltiples litigios legales que aún no se resuelven, por ello sus fans e internautas la han motivado a hablar, sin embargo, ella se mantiene al margen ya que no es un tema que le competa, asegura.

Aunado a este asunto, Ninel Conde también se encuentra luchando legalmente por recuperar la custodia de su hijo, Emmanuel, por lo que solo se ha limitado a informar sobre loa avances en este proceso legal. Sin embargo, esta semana el “Bombón Asesino” decidió hablar y lo hizo mediante sus redes sociales, desde donde envió un contundente mensaje a sus críticos.

Dudas sobre la relación con Larry Ramos

Pese a que son muchos los rumores que aseguran que Ninel Conde comienza a sospechar del modo en que se ha conducido su marido, nada es certero, ya que no ha brindado ninguna declaración al respecto. Algunos de sus críticos la señalan de apoyar e incluso encubrir las ilegalidades que ha cometido su esposo, pero al parecer Ninel Conde está más preocupada en resolver cuanto antes el tema de la custodia de su hijo.

En este contexto la actriz continúa compartiendo en sus redes sociales fotografías en donde ya solo se le ve a ella disfrutando de alguna salida a la playa, alguna sesión de fotos o compartiendo algún video en donde aparece haciendo ejercicio. También el lanzamiento de su nuevo disco la mantiene ocupada por lo que sus fans y admiradores la han apoyado durante todo este tiempo.

En este contexto Ninel Conde decidió enviar un mensaje a sus acusadores: “En la vida no seas un loro se un águila, un loro habla mucho pero no puede volar alto. Un águila calla y tiene el poder de tocar el cielo,” escribió esta semana en su perfil de Instagram, en donde apareció luciendo un bikini color café con estampado; en la fotografía se ve a la sensual cantante mostrar su escultural cuerpo y se le ve radiante, al parecer no tiene tiempo para preocuparse de asuntos que no están en sus manos resolver.

