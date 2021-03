Michelle Salas revela qué tan delicada se encuentra tras el accidente en la nieve

Michelle Salas dio a conocer en sus redes sociales el estado de salud en el que se encuentra luego del fuerte accidente que tuvo mientras se encontraba esquiando en la nieve cuando permanecía tomando unas vacaciones en la ciudad de Vail, Colorado.

Debido del percance, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas sufrió afectaciones en sus rodillas por lo cual tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y permanecer internada durante algunos días. Después de la operación la joven influencer y modelo tendrá que permanecer sin realizar ninguna actividad física durante al menos 9 meses.

Durante el tiempo que permaneció internada, Michelle Salas desapareció de sus redes sociales hasta esta semana en que decidió compartir con sus seguidores un mensaje en el que describió cómo se encuentra y cuál es su estado de salud luego de la fuerte caída que padeció.

“No es mi mejor momento”

En su cuenta de Instagram, Michelle Salas decidió hablar por vez primera acerca del accidente que sufrió mientras esquiaba en la nieve, la joven de 31 años destacó que no está pasando por un buen momento: “Esta Michelle que ven hoy no es la Michelle que van a ver en un futuro,” destacó, además señaló que no se cuenta pasándola muy bien tras el percance.

“Tuve un accidente y rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Me fui a urgencias, estuve dos semanas", señaló la modelo en una de sus historias, la cual fue compartida en el programa de espectáculos Sale el Sol. Salas señaló además que su proceso de recuperación fue doloroso ya que la primera semana tuvo intensos dolores.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas destacó en sus historias de Instagram que la cirugía fue su única opción. “Entonces si quieres seguir rindiendo como persona joven, activa y quieres volver a tu vida normal durante los próximos nueve meses, pues te tienes que operar", destacó.

Michelle Salas indicó que tuvo tres diferentes opciones al operarse y que decidió someterse a un procedimiento quirúrgico conocido como "pata de ganso" tras el cual permaneció internada durante dos días. La modelo aseguró que fue un accidente que en segundos le cambió la vida por lo que le está costando mucho trabajo retomar su dinámica previa y esto ha hecho que cada día se convierta en un reto para ella.

mypr