Marisol González conserva el anillo de compromiso que le dio el "Canelo"; ¿será que no lo olvida? | VIDEO

Marisol González, una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana, casi hace que Saúl "Canelo" Álvarez casi "cuelgue los guantes" a sus pies, pues tras una relación sentimental de casi un año, el boxeador le entregó el tan ansiado anillo de compromiso. Esto sin importar la diferencia de edades; ella es siete años mayor.

A pesar de que las circunstancias los obligaron a alejarse el único recuerdo material que quedó fue justamente la pieza de joyería. La conductora recordó que el pugilista nunca se la pidió y cuando ella tuvo la intención de hacerlo, él la rechazó. En la actualidad es la madre de ella quien conserva la sortija, pues González es una mujer felizmente casada en la actualidad.

En una entrevista que le concedió a la periodista de espectáculos, María Patricia Castañeda, reveló que fueron una pareja algo tóxica, pues los celos eran un ingrediente que ambos colocaron a granel. Incluso ella se confesó posesiva e inmadura a pesar de la edad. En este sentido, dijo que él, a pesar de ser menor, siempre actuó de forma más madura.

Aunque la celotipia fue una de las razones por las que terminaron, confesó que al tapatío le faltaban experimentar cosas que ella ya había atravesado.

Marisol rechaza la petición de matrimonio

Después de tantos problemas entra la pareja, Marisol recordó que su madurez salió al final, pues cuando Saúl "Canelo" Álvarez le dio el anillo de compromiso ella puso sobre la mesa la situación y terminó por rechazarlo. Asimismo, explicó que la popularidad de él estaba creciendo como la espuma y aún le faltaba mucho por recorrer, esto le dio miedo.

“Era medio intensona con él, los dos éramos muy celosos el uno con el otro… En ese entonces me dio el anillo y siento que ya lo ves muy formal y dices no, mejor no. Lo que me dio miedo es que él estaba creciendo, todavía le faltaba mucho por recorrer y le llevaba cierta edad”, explicó la periodista deportiva.

