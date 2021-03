Malcolm: Conoce la hilarante historia de la pelea de box que aparece en los créditos

Una de las introducciones musicales más referenciadas e icónicas de la televisión es la de "Malcolm in the Middle", la cual contiene clips de películas, animes e inclusive hechos que ocurrieron en la realidad.

Toda este opening está armonizado por la canción "Boss of Me", la cual es interpretada por el grupo estadounidense The Might Be Giants y fue tan reconocida que incluso ganó un Grammy.

Uno de los clips incluidos dentro de la secuencia de inicio es una pelea en la que un boxeador golpea al réferi en lugar de a su rival. Este suceso está basado en un enfrentamiento de verdad, pero lo que pocos saben es que esa noche dos árbitros resultaron lastimados y no solamente uno.

¿Cómo ocurrió este gracioso momento?

En 1982 se llevó a cabo un concurso de boxeo aficionado en Las Vegas. Uno de los encuentros fue el del canadiense Willie De Witt en contra del cubano Pedro Cárdenas. Desde el inicio, el norteamericano fue marcando su propio ritmo, al punto de que tiró un gancho que hizo al segundo caer antes de que terminara el primer round.

Sin embargo, el cubano pudo afianzarse de las cuerdas, tras lo cual lanzó un golpe sin antes ver a su objetivo y terminó golpeando al réferi Bert Lowes, quien cayó sobre la lona noqueado. Tuvieron que pasar 20 minutos para el juez deportivo se recuperara, se retirara del encordado y se preparara a su suplente para retomar el encuentro.

De la pelea, Lowes resultó con una herida en la nariz y una anécdota divertida en la que asegura que se encontraba cerca de los pugilistas para tratar de detener la pelea. Quien lo suplió fue Ulises Rodríguez, quien vio de frente cómo Cárdenas parecía imposibilitado para inclinar la balanza, ya que De Witt lo mandó dos veces ante la lona.

No obstante, el canadiense se recuperó en el segundo round, el sudamericano volvió a estar acorralado, por lo que intentó pegar a su rival de nueva cuenta sin verlo, por lo que golpeó a Rodríguez.

El golpe no fue tan potente, lo cual fue agradecido por los presentes, ya que no había otro suplente para dirigir el enfrentamiento. Finalmente, Cárdenas fue noqueado antes de que pudiera atentar contra otro réferi. Después de la pelea, Willie De Witt participó en los Juegos Olímpicos de 1984, donde logró llevarse la plata en la disciplina.

GDM