Ludwika Paleta le responde a los haters con una gran sonrisa y luce más hermosa que nunca

La actriz Ludwika Paleta ha decidido responder a todos los haters quienes la han criticado con una bella fotografía en la que muestra la mejor de sonrisas. La guapa mujer de 42 años y nacida en Polonia se ha mantenido muy activa últimamente en Instagram, desde donde envió un mensaje.

A través de sus publicaciones, sus casi 3 millones de fans siguen sus pasos y descubren parte de su vida, como que en ocasiones padece insomnio, o los consejos que da a través de mensajes reflexivos, sin dejar de lado los nuevos proyectos en los que se encuentra trabajando.

Recientemente la guapa actriz posteó en su cuenta de Instagram una foto en la que se le ve luciendo una sencilla playera en color blanco, con algunos collares y una delicada banda de tela brillante y colores que hacen juego con sus ojos, pero para algunos la actriz se muestra casi siempre muy seria.

Ludwika Paleta le responde a los haters

Debido a que en algunos de los comentarios en sus fotografías sus fans afirman Ludwika no se ríe, la actriz decidió demostrar que sabe reír y mostrar sus mejores carcajadas, por lo que este martes publicó una fotografía mostrando su felicidad.

"Para que no digan que no me río..... aquí va una de muchas risas", fue parte del mensaje con el que Paleta acompañó la publicación en la que se le puede ver con un atuendo muy casual, con una playera blanca sin manga y el cabello despeinado y rebelde.

Hasta el momento su publicación en la red social lleva más de 83 mil "me gusta" y ha sido comentada cientos de veces, tanto por sus fanáticos como por sus compañeros artistas, quienes la han llenado de halagos.

