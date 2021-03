Kuno Becker mete "las manos al fuego" por Cepillín por esta razón

Los problemas de salud del comediante infantil Cepillín ha sido objeto de críticas por parte de comunicadores y algunas personas en las redes sociales, por lo que el actor Kuno Becker ha salido en defensa del también cantante.

El actor afirmó que ha estado en constante comunicación con Cepillín y su familia, quienes han pasado por momentos complicados desde que "El Payasito de la Tele" fue operado, sin embargo, Becker comentó que se encuentra estable.

Sin embargo, los problemas económicos han llevado a que Cepillín pida ayuda para que las personas le donen un poco de dinero, pues no cuenta con los fondos suficientes para saldar la intervención quirúrgica a la que se sometió.

Lo anterior fue criticado por la periodista Claudia de Icaza, quien publicó en sus redes sociales que los hijos del Cepillín estaban "sacando provecho" de la condición de salud de su padre, además de acusarlos de no trabajar y buscar sólo sacar dinero de donde pudieran.

A lo que Kuno Becker comentó: "Yo hablé con él (Cepillín), necesita la lana para pagar el deducible y nada más es eso. No es una persona que le quiera ver la cara a la gente haciéndose %$&#$ como que se está operando, lo digo ‘yo meto las manos al fuego por él'", expresó el actor durante una entrevista para el programa de televisión Hoy.

Por otra parte, Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, tampoco se quedó callado y al enterarse que la periodista comentó en Twitter que él y su hermano no trabajan y buscan sacar provecho de esta situación, respondió:

"¿Claudia quién?... ¡Ah!, el parásito de Luis Miguel, ¿no?, que ha vivido de Luis Miguel y un libro no autorizado. Tengo desde los cinco años trabajando, combinando mi trabajo con el estudio. No me afectan las críticas, porque yo sé lo que he hecho durante toda mi vida y sé lo que he apoyado a mi papá", expresó.

