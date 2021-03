¡Infértiles! La historia de 5 famosos que no pudieron tener hijos

Sabemos que para muchos actores y actrices, tener hijos a quienes dejar su herencia es muy importante, sin embargo, existen algunos reconocidos artistas que no pudieron dejar descendencia.

Bajo este panorama, cabe recordar que muchos hijos de personalidades del mundo de la farándula son parte del legado de sus padres, pues es frecuente que sigan los pasos de sus famosos progenitores.

Sin embargo, en este caso, te presentamos la lista de famosos que no pudieron tener hijos debido a que tienen infertilidad, una enfermedad que afecta principalmente a la pareja, pues ésta se ve imposibilitada para concebir un hijo naturalmente.

Hugh Jackman

El actor australiano Hugh Jackman, conocido internacionalmente por interpretar a Wolverine, reveló al periódico “Herald Sun”, en el año 2011, que no puede concebir hijos biológicos; en esta misma entrevista contó que el darse cuenta de esto fue una noticia muy dolorosa, ya que su deseo en ese momento era concebir hijos con su esposa Deborra Lee Furness.

Cantinflas

Mario Moreno Cantinflas padecía esterilidad, por lo que nunca podría darle un hijo propio a su esposa, Valentina Ivanova Zuvareff, es por eso que para cumplir su sueño de ser padres, adoptaron un niño, a quien bautizaron como Mario Arturo Moreno Ivanova, quien nació en 1961.

Elizabeth Banks

La famosa actriz ha revelado en diversas entrevistas que el único obstáculo de verdad que ha tenido que afrontar en la vida es el hecho de no poder tener hijos. Fue en 2019 que la famosa admitió las dificultades que le han traído sus problemas de fertilidad, a los que se ha referido como "vientre roto" y ha reconocido que siente que, a pesar de sus circunstancias, las personas la juzgan por haber usado un vientre de alquiler para tener a sus dos hijos con Max Hendelman.

Nicole Kidman

Nicole Kidman se ha manifestado plenamente feliz al ser madre de dos niñas, Sunday Rose de 12 años y Faith de 10, esto al lado de el cantante australiano, Keith Urban.

Sin embargo, el camino de la fertilidad nunca fue sencillo para la ganadora del Oscar, esto debido a que sufrió dos dolorosos abortos en su juventud, esto luego de intentar embarazarse; sin embargo, la famosa, como muchos otros, decidió optar por tomar bajo adopción a niños que ahora cuida como suyos.

Beyoncé

Antes del nacimiento de su primera y también famosa hija, Blue Ivy, la cantante confesó en el documental de HBO Life is but a dream que una de las partes que más le han dolido en la vida es haber sufrido un aborto. Es por eso que a esta lista se suma la famosa intérprete de "Halo", quien se sometió a la maternidad in vitro.

