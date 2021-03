Estos son los estrenos de Disney Plus más relevantes de marzo 2021 para disfrutar este fin de semana

Marzo ya llegó con él la alegría por conocer los nuevos estrenos que Disney Plus tiene preparados para este el tercer mes del 2021, los cuales prometen ser una gran opción de entretenimiento para esta primavera.

Sabemos que la gran oferta de producciones hace difícil la elección de una para disfrutar de ella el fin de semana en compañía de tus seres queridos, y este mes viene con todo pues una de las principales apuestas de la compañía de Mickey Mouse, es el lanzamiento de una nueva princesa con “Raya and the last Dragon” y el estreno del episodios final de Wanda Visión.

Estrenos de Disney Plus Marzo 2021

Los estrenos preparados para el mes de marzo por Disney Plus se espera que den mucho que hablar pues prometen mucho la ser apuestas diferentes y atrevidas a lo que nos tenía acostumbrados la famosa compañía.

Capitulo final de WandaVision

Para este fin de semana quizá el estreno más esperado sea el de un nuevo episodio final de WandaVision el cual verá la luz el próximo 5 de marzo con el que será el episodio más largo de la serie.

El final de temporada será de locos y lo podrás disfrutar este 5 de marzo. FOTO: ESPECIAL

Raya and the Last Dragon

Otra de las producciones más esperadas en especial por el público mexicano es “Raya y el último Dragón” que representará el lanzamiento de una nueva princesa, que en su doblaje latino contará con la voz de Danna Paola.

Garfield: A Tail of Two Kitties

Con una trama basada en el cuento de Mark Twain “El príncipe y el mendigo”: el famoso gato comelón Garfield viaja a Londres y consigue cambiará roles con un rico gato Inglés de color naranja llamado Prince.

Flicka 2

Carrie es una adolescente de la gran ciudad que se muda a un rancho ecuestre con su padre. Todo cambia cuando Carrie conoce a Flicka, una salvaje mustang azabache de espíritu libre y voluntad fuerte.

Lista completa de estrenos de Disney Plus para Marzo 2021

Marzo 5

Raya and the Last Dragon (Disney+ Premier Access)

WandaVision, final de temporada

Disney Secrets of Sulphur Springs: Time Warped

Garfield: A Tail of Two Kitties

Heartland Docs, DVM, temporada 2

Marzo 12

Own the Room (La idea del millón)

Disney Secrets of Sulphur Springs: Long Time Gone

Disney Junior Doc McStuffins: The Doc Is In

Disney My Music Story: Perfume

Dr. K’s Exotic Animal ER, temporadas 1–8

Dr. Oakley, Yukon Vet, temporada 7

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Marvel Studios: Legends

Assembled: The Making of WandaVision Premiere

Marzo 19

The Falcon and the Winter Soldier: capítulo 1

Disney Big Hero 6 The Series, temporada 3

Disney Secrets of Sulphur Springs: If I Could Turn Back Time

Mexico Untamed, temporada 1

Marzo 26

The Mighty Ducks: Game Changers, capítulo 1

Disney Secrets of Sulpher Springs: As Time Goes By

Disney Pickle and Peanut, temporada 1

Disney Pickle and Peanut, temporada 2

Gnomeo & Juliet

The Falcon and the Winter Soldier, capítulo 2

Inside Pixar: Foundations, parte 3

Proyecto Mercury: Los siete valientes

