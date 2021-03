Enrique Guzmán busca reconciliación con su nieta Frida Sofia

El cantante mexicano Enrique Guzmán aseguró que intentó un acercamiento con su nieta Frida Sofia, sin embargo, hasta la fecha sigue sin tener contacto con ella.

El intérprete de "Acompáñame" reveló en una entrevista para el programa “De Primera Mano” que dio el primero paso para la reconciliación.

Asimismo aseguró que escuchó que la hija de Alejandra Guzmán estaba dispuesta a dialogar tanto con la cantante como con él, a lo que el intérprete dijo: “Ah, ¡qué bueno!, mis teléfonos siguen siendo los mismos y estoy siempre a sus órdenes”.

Y pese que que los números siguen siento los mismos, Frida no ha hecho ninguna llamada, Don Enrique subrayó que tanto a él como a La Guzmán les daría mucho gusto volver a platicar con Frida. “A todos, tanto a su madre como a mí”, destacó.

No obstante, al ser cuestionado sobre si él no estaría dispuesto a dar el primer paso para solucionar sus diferencias, el artista replicó: “Ya lo hice y no pudimos”.

Finalmente, Enrique Guzmán manifestó que ahora deberá ser su nieta la que intente acercarse a ellos. “Así es, ella es la que tiene que dar el primer paso (ahora)”.

