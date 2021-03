El Chavo del 8 vio morir a un niño frente a él; conoce la triste historia

En 1995, Roberto Gómez Bolaños publicó un libro al que tituló "El diario de El Chavo del ocho", una obra de no más de 70 páginas que explicaba varias dudas que tenían los fanáticos de la serie; en ellas, cómo llegó el personaje a la vecindad, quiénes eran sus padres o la ocasión en que vio morir a un niño de su edad.

Todo el texto está narrado a modo de anecdotario supuestamente por niño que protagonizó la serie escrita por Chespirito. Una de las primeras revelaciones es que "El Chavo" jamás conoció a su padre.

Con la que sí convivió, asegura el libro, fue con su madre, quien solía confundirse de niño cuando lo recogía en la escuela hasta que un día dejó de pasar por él.

"Un día mi mamá no pasó a recogerme. y los demás días tampoco".

Según el escrito, el menor de edad fue llevado a un orfanato que estaba a cargo de una mujer llamada Martina, la cual solía golpear a los huérfanos. Agrega que en el lugar sufrió al punto de que un día la mujer le pegó hasta que le sangró la nariz.

"La señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato. Pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas".