Danna Paola enamora a sus fans con look de hada en vestido rosa

La joven actriz y cantante Danna Paola no deja de sorprender a sus fans en redes sociales con sus looks y estilos distintos, pues ha demostrado que cuando se trata de vestir puede ser muy versátil, como e esta ocasión, cuando enamoró a todos al verla como una hermosa hada enfundada en un vestido rosa.

La joven de 25 años en estos momentos se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera como cantante, pues desde hace unos meses promociona su más reciente material discográfico Knock Out (K.O.), el cual le ha traído excelentes resultados pues sus canciones se han posicionado en los primeros lugares.

Además, la guapa actriz, que demostrará su talento en la serie de Netflix "Élite", también ha tenido mucho trabajo al ser la imagen de diversas marcas importantes de ropa y accesorios, sin dejar de lado el reciente anunció que dio sobre su participación con Disney para prestar su voz al personaje principal en la película "Raya y el Último Dragón".

Danna Paola anunció su participación con Disney. Foto: Especial

Danna Paola con look de hada

Fue precisamente en su trabajo con una famosa firma de accesorios y joyería que pudimos ver a Danna Paola al más puro estilo de un hada, pues la guapa actriz utilizó un vaporoso vestido rosa y una delicada corona de pequeñas flores blancas como tocado.

La cantante sin duda se lució con este atuendo, pues recientemente la habíamos visto con una imagen más fuerte en looks de tonos rojos o negros, pero el rosa es un color que destaca su tono de piel y cabello, además, el diseño del vestido parece sacado de un cuento de hadas.

Aunque la intérprete no publicó en su cuenta de Instagram las fotografías, son varias las cuentas de fans quienes ya han mostrado la reciente colaboración de la cantante con la firma de joyería y no podemos negar que efectivamente ese look le ha quedado muy bien y recuerda a aquellos días en los que vivía "en un mundo de caramelo".

El diseño del vestido parece sacado de un cuento de hadas. Foto: Especial

kyog