Danna Paola confirma que la MÚSICA la salvó de todo ¿Qué problemas tuvo?

La actriz y cantante mexicana Danna Paola participa en la película Raya y el último dragón, dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada. La joven interpreta la canción Hasta vencer y también pone voz a la protagonista, Raya, en la versión en español latinoamericano del filme. La cinta de animación se estrena este viernes 5 de marzo en cines y en Disney+ a través de acceso premium con coste adicional.

"Creo que la vida sin música no es vida. Para mí es lo que me salvó de todo, en muchos sentidos. No solo en 2020, sino en mi vida. Desde que empecé a componer mis propias canciones, me ha ayudado a drenar mucho, ha sido mi terapia completamente", afirma Danna Paola.

A sus 25 años, la joven se ha convertido en una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos. No es la primera vez que la artista presta su voz a un personaje animado, ya que fue Rapunzel en la versión en español para Latinoamérica de la película Enredados.

Ahora, este nuevo proyecto de colaboración con Disney ha supuesto una experiencia inolvidable para Danna, quien asegura que doblar el personaje de Raya ha sido muy positivo para su crecimiento personal. En su opinión, uno de los mensajes principales de Raya y el Último Dragón tiene que ver con la confianza.

"Primero hay que confiar en uno mismo, para poder confiar también en lo que viene a nuestro alrededor, en los retos que nos traiga la vida", dice la actriz de Élite.

La mexicana se siente completamente realizada cuando pone en práctica todas sus facetas creativas. "Me llena crear arte. Para mí, disfrutar de cada una de las cosas que hago es lo que me llena. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero amo cocinar y disfruto muchísimo. En esta pandemia me dediqué a cocinar mucho. También disfruto mucho componiendo", afirma.

Danna Paola adelantó que está preparando una serie de proyectos musicales con artistas españoles y también confiesa que le gustaría trabajar con la actriz Blanca Suárez. "Ahora tengo en puerta varias colaboraciones musicales que me emocionan mucho, con cantantes que residen en Madrid. Actoralmente, me encantaría trabajar con Blanca Suárez, la admiro mucho", señala la intérprete.

Por: Europa Press

