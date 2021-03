Camila Cabello cumple 24 años y Shaw Mendes le dedica romántico mensaje

La cantante cubana Camila Cabello está de manteles largos este miércoles 3 de marzo, pues celebra su cumpleaños número 24, y además de las cientos de felicitaciones que ha recibido de sus fanáticos, también recibió un mensaje muy especial y romántico del también cantante Shaw Mendes.

Mendes y Cabello se conocieron cuando fueron contratados para abrir los conciertos de Austin Mahone en el año 2014, de acuerdo con medios estadounidenses, la artista de 24 años ha comentado que su actual novio fue la única persona que le habló a su llegada al tour.

A finales del 2020, el cantante reveló en una entrevista con Access Hollywood que pasó cinco años enamorado de Camila, sin tener el valor de revelarle su amor. Ahora los artistas se ven enamorados y felices de pasar sus días juntos, pues la pandemia de alguna forma los unió más.

El pasado 14 de febrero los enamorados dejaron ver parte de la relación que llevan a través de las fotografías que postearon en sus respectivas cuentas de Instagram. "¡Mi San Valentín tiene una cola de caballo! feliz día del amor y la amistad", fueron las palabras de la joven.

Shaw Mendes le dedica romántico mensaje a Camila Cabello

El cantante Shaw Mendes tiene 22 años y una relación con la cantante cubana desde el 2019. En 2015 lanzaron su primera colaboración musical "I know what you did last summer", y cuatro años después estrenaron el tema "Señorita", momento en el que no pudieron ocultar más su noviazgo y lo confirmaron públicamente.

Luego de confirmar su romance la pareja de enamorados no ha dejado de publicar fotos juntos y sobre todo dedicarse tiernos y amorosos mensajes, como el que el canadiense escribió este miércoles con motivo de el cumpleaños de su novia.

Mendes aprovechó la red social para desearle a Cabello feliz cumpleaños y asegurar que ella es la persona más amable, valiente y hermosa que ha conocido. "Te amo mas cada día mi vida", fueron las palabras con las que el amoroso novio de la cantante celebró su cumpleaños.

