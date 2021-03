Billie Eilish lucha contra el síndrome de Tourette, ¿de qué se trata?

Billie Eilish ha destacado por su personalidad única y sobre todo por su transparencia al momento de hablar sobre ella ante los medios o incluso a través de sus redes sociales, como Instagram; una de las situaciones que ha revelado la cantante es acerca de su lucha contra el síndrome de Tourette.

Durante sus 19 años de vida, la cantante se ha sabido relacionar con su público y su música, pues a través de ella ha podido lidiar con problemas psicológicos que se le han presentado a lo largo de su vida.

Fue por medio de su más reciente documental titulado Billie Eilish: The World's a Little Blurry, que la famosa entró en detalles acerca de su Síndrome de Tourette y cómo le ha afectado en su vida personal y carrera profesional.

Eilish habla sobre su síndrome

Bajo este contexto, miles de personas quedaron sorprendidas al saber que Eilish sufre de diversos tics, las cuales se definen como “contracciones, movimientos o sonidos repentinos que la gente hace repetidamente”, esto de acuerdo con los Centros para la Prevención y las Enfermedades.

En este sentido, la cantante reveló por primera vez su síndrome de Tourette en una historia de Instagram en 2018, diciendo que le encantaría aclarar dicha situación para que todos puedan dejar de actuar “como tontos”, pues le habían diagnosticado este síndrome.

Este síndrome tiene relación directamente con el sistema nervioso, el cual se caracteriza por este tipo de movimiento repetitivos o sonidos no intencionados; este puede iniciar desde la niñez.

No lo había comentado antes

Algunos de estos tics dentro del síndrome como padecimiento, va desde el parpadeo constante, el encogimiento de hombros o el uso intempestivo de palabras ofensivas; el tratamiento para el síndrome incluye el uso de medicamentos o psicoterapia.

En este sentido, la famosa ha aprendido a maniobrar sus tics para que cuando esté en público, frente a la cámara o actuando, no tenga que lidiar con ellos; Eilish pronunció que no había revelado este problema anteriormente porque no quería que la gente la relacionara con este síndrome cada vez que la vieran.



