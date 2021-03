Bárbara de Regil muestra con orgullo FOTO con estrías; No hay que sentir pena, asegura

En su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil presumió una fotografía en la que muestra orgullosa las estrías que tiene en las piernas. No saben cómo me daba pena que se me vieran estrías en las pompis. En mi adolescencia pasé escondiéndolas. Depende la luz se me ven más o menos pero siempre están allí. ¿Y saben que? decido amarme como soy, escribió la protagonista de Rosario Tijeras.

Aunque siempre se ha relacionado a De Regil con una extraordinaria figura y con una gran disciplina de ejercicio físico, esta fotografía representa una sorpresa, pero un mensaje inspirador para todos sus seguidores.

Bárbara de Regil es una de las grandes defensores de los derechos de la mujer. Por eso, normalmente comparte mensajes para motivar a las mujeres que puedan sentirse afectadas por los estereotipos en la sociedad.

"Somos más que un cuerpo"

La actriz dijo que las mujeres deben ser vistas como algo más que un cuerpo y que se debe respetar lo que son por dentro y el valor que tienen como personas. En su más reciente post en Instagram refuerza esa idea. Y sus más de 8 millones de seguidores se lo han reconocido con likes y mensajes de apoyo.

A sus 34 años, De Regil se ha convertido en un referente de la belleza y de la salud física en nuestro país. Y aunque ha sufrido burlas por su amor al ejercicio, siempre va a ser imitada por sus seguidores.

En su vida profesional, Bárbara de Regil tuvo su gran éxito al ser la protagonista de a serie de televisión Rosario Tijeras, misma que duró tres temporadas entre 2016 y 2019. Desde marzo de 2017 está casada con Fernando Schoenwald.

Bárbara De Regil siempre ha estado orgullosa de si misma

FOTO: Instagram

