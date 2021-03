Andrés Almeida es un actor que le gusta tomar riesgos

En los últimos tres años, Andrés Almeida ha dado vida a un narco, un padre de familia, un poderoso empresario, un hermano codicioso, un cuñado aliado o un músico frustrado. No para, constantemente está en castings, a todo el entra. Le gusta arriesgarse y salir de su zona de confort y sabe que es por su desempeño que lo llaman.

“Prefiero que la gente me reconozca por el personaje, mi labor es esa, romper estereotipos, generar papeles, no estancarme en la idea de mí mismo, sino sólo es comercializar tu imagen. Modifico mi físico y trato de ser auténtico, sé que la gran mayoría de actores no lo hace, son personas que contratan por ser ellas mismas, porque generan taquilla, eso no quiere decir que sean buenos o malos, pero yo trato de mejorar”, explicó.

Almeida se siente privilegiado, porque de alguna manera tener tanto trabajo lo relaciona a que está haciendo las cosas bien, pero es un camino que lleva tejiendo 24 años y no siempre fue así de fructífero, por eso agradece que los productores lo llamen para hacer cine o series. “Me conforta saber que al final del día los esfuerzos son redituables”, dijo.

TAMBIÉN HACE MÚSICA

Desde que era joven, Andrés Almeida estaba feliz por desarrollar las dos pasiones de su vida, la actuación y la música. Pero mientras en la primera cada vez cobraba más fuerza, la segunda se iba desvaneciendo, más porque no le dejaba ganancias y aunque trató de mantener las dos, finalmente se decidió por una.

De hecho tuvo dos grupos, uno se llamaba Almeida y otro Songs for Eleonor, con éste último logró dos nominaciones a los premios IMAS a mejor disco rock y electrónico, pero con el tiempo, el trabajo en la actuación le exigía más tiempo, por lo que tuvo que desintegrar la banda.

“De la música no ganaba ni un peso. Lideraba el proyecto y tenía que pagarle a mis compañeros por las tocadas que teníamos. Entonces tuve que ver la practicidad de dar el salto hacia la adultez, madurar, porque tenía ese sueño romántico de hacer una carrera musical con más peso, pero cada vez veía más lejana esa posibilidad”, narró.

Aunque como productor siguió trabajando en algunos proyectos, incluso colaboró en el soundtrack de algunas series, fue su personaje del músico frustrado, “Max Barrios” en “100 Días para enamorarnos”, lo que le permitió materializar de nuevo su sueño de regresar a los escenarios a cantar. Ya sacó tres sencillos y espera este mismo año presentar el disco en el que lleva trabajando ocho años.

“Con la serie se dio la oportunidad de juntar los dos mundos y saque los temas para responderle a la gente que conectó con las canciones y me escribían que no las encontraban. Mi única necesidad es generar emociones”, afirmó

DATOS

En Songs for Eleonor tocaba con Rodrigo Barbosa, Rodrigo Valenzuela, Karen Ruiz y Fausto Palma.

Su personaje que más lo ha retado es “Abel” en “Tiempo Compartido”, donde trabajó con Luis Gerardo Méndez.

En 2010 colaboró en la música de “Los Héroes del Norte”, donde dio vida a “Botarga” por tres años.

NÚMEROS

2005 creó Songs for Eleonor.

2018 ganó un Ariel por su trabajo en “Tiempo Compartido”.

Por Patricia Villanueva Valdez

dza