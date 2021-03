Esta es la MEJOR película nominada al OSCAR que puedes ver desde el 1 de abril en México

La entrega de los Premios Oscar está a la vuelta de la esquina y con esto llegarán a México los filmes nominados a Mejor Película. Este es el caso de la película Judas y el Mesías Negro, que el próximo 1 de abril se estrenará en nuestro país y se convierte así en la mejor opción que puedes elegir para ver una película que luchará por esa estatuilla.

Con Judas y el Mesías Negro se trae de regreso a Fred Hampton y a las Panteras Negras, todo con su lucha por los derechos de los hombres negros en la década de los años 60.

¿De qué trata Judas y el Mesías Negro?

El filme nominado al Oscar muestra final de la década de 1960, uno de los periodos más tumultuosos y cruciales de la historia de Estados Unidos. Una nación cargada de malestar político y social, se vio entonces asediada por explosivas manifestaciones contra las normas sociales y de género imperantes, la guerra de Vietnam y la injusticia racial.

Ante este panorama, las comunidades negras de todo el país, cansadas de enfrentarse a las disparidades raciales en la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo, fruto de la desigualdad sistémica, finalmente se hartaron.

Seis nominaciones para el Oscar

En ese ambiente se desarrolla la cinta (Judas and the Black Messiah), la cual está nominada a seis premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película y que estrena el próximo 1 de abril en los cines del país.

Ante todo esto, el director del filme Shaka King, manifestó que enfocó la percepción de su personaje principal en la forma heroica en que vivió.

"Creo que, para muchos afroamericanos, Fred Hampton es un verdadero héroe por lo intrépido, temerario e imparable que era, aunque la gente siempre parece enfocarse en la forma trágica en que murió y no en la forma heroica en que vivió. Yo quise cambiar eso"., dijo el director Shaka King.

¿Quién fue Fred Hampton?

Fred Hampton nació el 30 de agosto de 1948 y murió el 4 de diciembre de 1969. Fue un activista y revolucionario socialista estadounidense y el presidente del Black Panther Party (BPP) en Illinois y vicepresidente del BPP a nivel nacional. Murió asesinado por el FBI y la policía de Chicago mientras dormía.

"La chispa inicial para mí no era abordar esto como una película biográfica directa. Los hermanos Lucas me dijeron: 'Oye, haz esta película sobre Fred Hampton y William O'Neal dentro del mundo de COINTELPRO'".

"Me pareció que este thriller de infiltración era un gran concepto para la película, y me sentí increíblemente atraído por el personaje de Hampton cuanto más me adentraba en él. Todos nos sentimos atraídos por Fred por su forma de hablar. Era inteligente, ingenioso y divertido", precisó el director.

Para rematar las sensaciones del filme, Ryan Coogler, productor y director de cine, estuvo involucrado en este proyecto desde sus inicios. Los tíos de Coogler eran miembros del Partido Pantera Negra y, de hecho, la casa de su abuela estaba en la manzana de la primera acción comunitaria documentada de los Pantera.

Judas y el Mesías Negro, es una idea original de King y Will Berson, quienes escribieron el guion a partir de la historia que Kenny y Keith Lucas escribieron en conjunto con King y Berson.

maaz