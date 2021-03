Ella es Renata, la guapa y poco conocida hermana de Joaquín Bondoni: FOTOS

Una de las recomendaciones que se han venido haciendo desde que estalló la pandemia del Covid-19 en nuestro país fue no reunirse, para evitar contagiarse o propagar la enfermedad respiratoria entre amigos y familiares. Hoy, a un año de esta calamidad y que aún continúa las medidas se mantienen.

Aunque la juventud de estos tiempos parece no importarle el riesgo que conlleva no acatar estas recomendaciones, no se puede generalizar, pues hay muchos quienes sí lo hacen al pie de la letra. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, fue el cumpleaños de Renata, hermana del actor Joaquín Bondoni y celebraron, pero bajo estrictas medidas.

En este caso, el festejo no pasó por alto, pues se trata de su cumpleaños número 16; sin embargo, tuvieron que hacerlo de manera estricta, pues sólo involucró a sus familiares para cerrarle la puerta al SARS-CoV-2.

De acuerdo con Alex Kaffie, Renata Bondoni (quien también es actriz) se encuentra a la espera de saber si se queda en el reparto de la telenovela, de la televisora de San Ángel, para la que acaba de hacer casting. Quizá obtenga el papel dado que la popularidad de su hermano es arrasadora.

Ella es Renata Bondoni

Aunque Renata Bondoni es muy poco conocida, quizá lo deje de ser en caso de que consiga el papel del que habla el comunicador de la prensa rosa. Destaca por su belleza la cual, con toda seguridad, irá acentuándose con el paso de los años.

Por lo pronto te la presentamos antes de que la fama la alcance y después la veamos transformada de la princesa que es a la reina que será en unos años.

lhp