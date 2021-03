¿Danna Paola SALDRÁ en Luis Miguel, la serie? Podría interpretar a una famosa exnovia del cantante

La temporada 2 de Luis Miguel, la serie ha generado grandes expectativas en los fanáticos de "El sol de México", quienes ya ansían conocer más detalles sobre su trayectoria en la música y su vida personal. Mientras tanto, la producción ya se encuentra preparando todo para el estreno y se especula que Danna Paola podría personificar a una estrella latina que sostuvo un noviazgo con el famoso cantante.

En días recientes, la ex-reina de belleza, Alicia Machado, confesó que su nombre sí formará parte de la serie biográfica original de Netflix y así desmintió los rumores que aseguraban que ella había prohibido que se usara su imagen.

Por el contrario, la también actriz está sumamente entusiasmada de ver en pantalla la representación del romance que tuvo con Luis Miguel en 1996. Incluso, confirmó que el staff del exitoso show ya se acercó a ella para recabar más detalles sobre la relación y así plasmar su versión de la historia.

En un encuentro reciente con los medios, la venezolana reveló que, para ella, la persona ideal para interpretarla sería Danna Paola, pues le parece muy talentosa, y además, considera que la mexicana luce muy similar a como lo hacía ella en aquel entonces. Machado asegura que varias personas le han hecho notar su parecido con la joven estrella y una vez hasta le dijeron que podría ser su hija, gracias a que comparten muchas similitudes.

"Me gustaría Danna Paola, me gustaría que si se hace mi personaje en la serie de Luismi, Danna me interpretara a mis 18 años. Creo que nos parecemos físicamente, una vez dijeron que podría haber sido mi hija, y aparte es una niña que transmite mucha dulzura y mucha inocencia que tenía yo en ese entonces en mi vida, y aparte es una extraordinaria actriz así que creo que pudiera hacer algo muy lindo".