Faisy asegura que Me Caigo De Risa está libre de egos

La conducción de Me caigo de risa ha impulsado la carrera de Faisy, sin embargo, él no se siente la estrella del programa, afirma que el éxito de la emisiones que ni él, ni sus compañeros dejan que su ego se interponga a la hora de trabajar.

“Sabemos que no hay protagonistas, sólo nos divertimos para que pase la magia, nos olvidamos del ego y le perdemos el miedo al ridículo. Siento que la comedia iba en otra dirección, pero si recordamos a Cantinflas y a Tin Tan, su humor era blanco, y de mucha improvisación, creo que debemos rescatarlo”, contó.

El programa se estrenó en 2014, todos estos años ha convivido fuera y dentro de cámaras con sus compañeros, ha sido testigo de matrimonios, divorcios o nacimientos, por eso en cuanto ve que alguien está molesto o incómodo, habla con dicha persona, para evitar que su malestar se vea reflejado ante las cámaras.

“El programa es un semillero de descubrimientos increíbles, tenemos a los mejores standuperos, actores de comedia y de musicales. Termina siendo como una liga de la justicia, porque hay personajes de todos los ámbitos”, agregó.

Tal es el éxito de la emisión que hoy inicia una temporada especial en Las Estrellas, bajo el nombre de Me caigo de risa gala disfuncional, con la participación especial de cuatro actores en un mismo episodio, y quienes también dejaron el ego fuera del escenario, ya que Faisy considera que al ser más una fiesta que un trabajo, es fácil que los invitados se expongan como no lo hacen en otro lugar.

DISFRUTA LA MÚSICA

Empezó su carrera como cantante en el grupo noventero Perfiles y aunque ahora se desempeña más en la conducción, no deja de lado la música, le fascinan las cumbias.

El año pasado sacó su disco En llamas, donde contó con distintas colaboraciones, entre ellas la de Regina Blandón, La Sonora Dinamita y María Barracuda.

Espera que cuando se controle la pandemia pueda presentarlo en distintas partes del país. “La vida es linda conmigo, la música fue mi primer sueño, no pienso olvidarla nunca, pero si que lo primero es la salud y no arriesgar a nadie”, señaló.

Por esta misma razón, ha pospuesto en dos ocasiones su boda con Iratxe Beorlegui, quien aseguró está ansiosa: “Siente que me le voy -comentó entre risas- pero no hay prisa, mi mujer es española y traer a sus papás es complicado, Si ya nos esperamos un año, no pasa nada con que aguantemos otro poco”, relató.

Por Patricia Villanueva Valdez

