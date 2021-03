¡Defienden su decisión! Estas actrices mexicanas han optado por no tener hijos

Ser madre es un regalo de la vida y durante mucho tiempo se tenía pensado que una mujer se consideraba realizada cuando se convertía en mamá. Mientras que aquellas mujeres que no desean tener hijos o simplemente no podían, se acongojaban por la presión social que esto representaba.

Pero hoy, afortunadamente las mujeres tienen la posibilidad de decidir libremente sobre su maternidad, pues ese "instinto maternal" que deben poseer las féminas ha sido anulado por una gran cantidad de estudios sociológicos, de manera que en la actualidad hombres y mujeres pueden gozar de una autonomía reproductiva, que radica en la elección de procrear o no y es un derecho que no se le puede negar a nadie.

Dicho esto, son varias las actrices mexicanas que han decidido no procrear por diferentes motivos y han marcado así a las nuevas generaciones respecto a este tema. Aquí te mostramos una lista de estas féminas que son un sinónimo de empoderamiento y decisión.

Ana Martin

La actriz que dio vida a la mamá de Rubí con Bárbara Mori como protagonista, vivió abandono desde muy pequeña por parte de sus papás, por lo que decidió no ser mamá, pues además de que era feliz, consideró egoísta pensar en los hijos como futuros cuidadores de los padres.

Lourdes Munguía

La actriz que interpretó un importante personaje en la televisión 'Abismo de Pasión', especificó que la maternidad no estuvo en sus planes y cuando la deseó ya era demasiado tarde.

Kate del Castillo

Enfocada en sus proyectos profesionales, Kate ha decidido no ser mamá, y aunque ha estado casada un par de ocasiones, la actriz mexicana insiste en que la maternidad no forma parte de sus planes a futuro.

Angelique Boyer

Puede ser que Angelique sea una de las actrices más prometedoras de la pantalla chica, pues tras protagonizar diversas telenovelas, se ha consolidado como una figura de poder, tenaz y muy independiente. Sabe que su éxito no depende de un hombre, mucho menos de la maternidad, y aunque ella y su pareja Sebastián Rulli no han descartado la opción, tampoco es algo que les preocupe, pues viven y disfrutan plenamente de su relación amorosa.

Sachi Tamashiro

La actriz mexicana con ascendencia japonesa se ha destacado por sus papeles en la pantalla chica, y actualmente disfruta de su éxito profesional. Frente al tema de ser mamá, Sachi a declarado que no desea ni casarse y tampoco tener hijos, pues no cuenta con ese instinto maternal. La fémina también ha afirmado que ser mamá es una gran responsabilidad y ella no quiere cargar con eso.

