Mauricio Mancera revela que no salió de "Miembros al aire", lo corrieron: VIDEO

Mauricio Mancera, uno de lo conductores de televisión más ocurrentes, anunció su salida del programa "Miembros al aire" a principios de este 2021, algo que sorprendió a todos, pues todo parecía ir viento en popa en la producción con él; sin embargo, se despidió de todos con un mensaje a través de sus redes sociales sin dar mayor explicación.

Sin embargo, fue un par de meses después cuando confesó para el programa "Venga la alegría" que no renunció al programa, sino que lo corrieron. Explicó, durante la sección de "En sus batallas", que es la primera vez que lo despiden de uno de sus trabajos.

¿Cómo se dio ese despido?

Mauricio explicó que ya "veía venir" ese movimiento, pues la producción le retrasó la firma de su contrato. Esto sólo se lo hicieron a él, pues al resto de sus compañeros no les dijeron lo mismo.

Mauricio Mancera y la pandemia

El conductor explicó que la primera parte, cuando todo México se fue a confinamiento se la vivió completamente aislado y que vivió completamente solo con sus cuatro perros y para salir, lo hacía muy tarde (a tirar la basura a los contenedores) para no toparse con el vigilante.

"Esta pandemia he estado solo, solo, solo, los primero tres, cuatro meses, no vi a una persona. Llegaba el super y 'déjenlo afuera', los programas los grabábamos en casa, no salí absolutamente para nada", recordó Mancera.

Pero no todo estuvo tan mal, pues explicó que desarrollo más su capacidad de tolerancia y ahora se describe como una persona paciente, pues antes era todo lo opuesto.

