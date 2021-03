SACM: Siete de cada cien compositores en México son mujeres

De cada 100 compositores que reciben regalías en México, siete son mujeres, según cifras de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), es por eso que intérpretes como Natalia Lafourcade y Mónica Vélez impulsan la iniciativa "Voz a tu voz" para lograr que ese número aumente en los años siguientes, a través de varias iniciativas que tienen preparadas.

El primer evento es un concierto en el que colaboran artistas como Ely Guerra, Joy, Julieta Venegas, Mon Laferte, Paty Cantú, Pambo, Silvana Estrada, Ximena Sariñana y Daniela Spalla compartiendo escenario con once artistas emergentes con talento, que hablan y conmueven con sus canciones.

“Lo que impulsamos es un encuentro de mujeres. Somos 11 artistas consolidadas, dándole la mano a otras once mujeres emergentes con la intención de que ellas tengan espacio y visibilidad. Esta es la primera semilla de cientos, van a venir muchas cosas, es el comienzo de una historia con la que buscamos equilibrar, no queremos dividir, ni ser sólo mujeres. No, queremos equilibrar la presencia masculina y femenina en el contexto de la composición”, detalló Lafourcade.

Este concierto se realizará este viernes 26 de marzo y escogieron esta fecha para cerrar un mes que consideran importante como humanidad, porque permite cuestionar muchas cosas sobre la violencia que viven las mujeres, “abrir los ojos y ver por qué estamos como estamos”, agregó la intérprete de “Hasta la raíz”.

Mónica Vélez, ganadora de dos Grammys Latino, comentó que la escena de las compositoras es grande, pero muchas no están registradas, por lo que invitó a las autoras a acercarse a la SACM, ver cómo se registra una canción, los beneficios y todo el proceso que se necesita para que empiecen a cobrar por su talento. Además, mencionó que como sociedad e individuos se puede apoyar a las artistas escuchandolas. “Lo que podemos hacer cada uno en nuestro entorno es consumir canciones de mujeres. Si vemos un cartel con 25 hombres y dos mujeres, hay que preguntar por qué no invitan a más compositoras”, detalló.

Revela violencia

Pese a que en varias ocasiones Natalia Lafourcade ha comentado en entrevistas que no había sufrido violencia en la industria musical en sus más de 20 años de carrera, debido a que su personalidad es fuerte y lucha por lo que quiere. Sin embargo, al ver todas las manifestaciones, la hizo reflexionar sobre si en algún momento se sintió atacada.

“Encontré esos momentos en donde fui señalada, donde se me dijo que jamás podía estar parada por mi propia cuenta, jamás andaría sin mí… había violencia dentro de mis relaciones y pude meditar acerca de cuáles fueron esas relaciones donde viví la violencia sin darme cuenta. Y entendí que ésta existe y viene desde la educación que recibimos, desde cómo vemos en la televisión que se ama. Hay un concepto sobre el amor, tan equivocado”, contó.

Reconoció también que hay violencia entre las mismas mujeres por las envidias, rivalidades y competencias, por eso ahora se siente contenta de formar parte de un círculo de mujeres donde se reconoce el trabajo y se impulsa.

Datos curiosos

2010 ganó Vélez su primer Latin Grammy, el segundo llegó seis años después.

8 premios SACM, siete ASCAP y 2 Billboard tiene Vélez.

14 Latin Grammys ha ganado Natalia Lafourcade.

16 horas será el concierto “Voz a tu voz” en Facebook de la SACM.

Por: Patricia Villanueva

