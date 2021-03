Los Simpson: ¿Está cerca el fin de la serie? Ve lo que respondió el productor ejecutivo del programa

Desde 1989 "Los Simpson" ha sido uno de los programas que más fama ha tenido en todo el mundo por ser una caricatura que siempre lanzó una crítica ácida hacia la idiosincracia norteamericana, y una que otra salpicada a otros países. En la actualidad millones de fanáticos se siguen deleitando con sus capítulos, que han llegado a 700 episodios con 32 temporadas.

Hace unas semanas se informó que la familia amarilla continuará dando "guerra" tras confirmarse otras dos temporadas (33 y 34), lo cual garantizaría su aparición en la televisión con nuevas aventuras. Sin embargo, Al Jean, uno de los productores ejecutivos más importantes del programa tocó el tema sobre el futuro de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

¿Qué dijo Al Jean sobre el futuro de "Los Simpson"?

A pesar de recordar las siguientes temporadas, dijo no saber lo que ocurrirá con los personajes. En entrevista para el medio Variety, aseguró que no se sabe si realmente será el final de "Los Simpson" al termino de los 757 episodios totales. A pesar de la incertidumbre, profetizó que a pesar de que él se vaya, habrá material que reactive el programa y le de continuidad.

“He sido citado diciendo que Los Simpson terminarán luego de las temporadas 25, 30 y 33. No lean esta información tampoco”, escribió Jean a manera de broma a través de su cuenta de Twitter. Esto, tras comentar una publicación británica sobre el mismo tema.

¿Quién es el ejecutivo Al Jean?

Este singular personaje llegó con un cúmulo de ideas hasta nuestros queridos personajes amarillos después de haber escrito guiones para "ALF" y "The Tonight Show". Tiene 60 años y es originario de Michigan.

Con "Los Simpson" escribió los guiones de los capítulos Treehouse of Horror II y III, There’s No Disgrace Like Home, Moaning Lisa, entre otros que abarcaron la tercera y cuarta temporada.

lhp