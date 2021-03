Elton John vs. Madonna: Estos son los mejores momentos de la pelea del siglo

Este 25 de marzo, el cantante, pianista, compositor y cantante Elton John cumple 74 años, famoso por ser uno de los músicos británicos más importantes en la historia de la industria música, conmemoramos al también productor escuchando su música y festejando más mas de 300 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

Sin embargo, dentro de sus éxitos Elton también ha protagonizado peleas con figuras legendarias del espectáculo, entre ellas Rod Steward y la reina del pop, Madonna.

Estos dos cantantes han peleado durante varios años, la raíz de su enfrentamiento público se remonta a 2004. Si bien Madonna generalmente permanece callada sobre sus desacuerdos, John rara vez se queda callado. Pues recientemente, John fue noticia por llamar a la cantante "stripper de feria", entre otros insultos más. A continuación, te contamos los mejores momentos de las peleas entre estos íconos del pop.

Los mejores momentos de Elton vs. Madona

1. John inició la famosa batalla durante los Q Awards de 2004. Mientras aceptaba el premio al compositor clásico, dijo: “Madonna, ¿mejor acto en vivo? Vete a la mierda. ¿Desde cuándo se premia la sincronización de labios? Lo siento, pero creo que todos los que sincronizan con los labios en el escenario en público cuando pagas como 75 libras para verlos deberían recibir un disparo. Muchísimas gracias. Ese soy yo fuera de su lista de tarjetas de Navidad, pero ¿me importa? No."

Elton John dando su discurso en los Q Awards 2004.

2. El esposo de John, David Furnish, se involucró después de que Madonna se llevó el Globo de Oro a la mejor canción original en 2012, superando a John. "Madonna al ganar la Mejor Canción Original realmente muestra cómo estos premios no tienen nada que ver con el mérito. Su discurso de aceptación fue vergonzoso en su narcisismo", dijo Furnish en ese momento, aunque luego dio marcha atrás en sus declaraciones.

3. Madonna respondió: cuando le hicieron preguntas sobre John tras bastidores en los Globos de Oro, la 'Chica Material' dijo: “Espero que me hable durante los próximos años. Se sabe que se enoja conmigo... Ganará otro premio. No me siento mal".

4. Antes del show de medio tiempo de Madonna en el Super Bowl, John ofreció algunos consejos no solicitados a través de 'Good Morning America': "Asegúrate de sincronizar bien los labios". Foto: Especial

5. "Su gira es un desastre y no podría sucederle a un $%# más grande", dijo John al programa de Channel 7 de Australia Sunday Night después de que Madonna lanzara su último álbum 'Madame X'. "Si Madonna tuviera sentido común, habría hecho un disco como Ray of Light, se mantuvo alejada de las cosas de baile y simplemente fue una gran cantante de pop e hizo grandes discos de pop, lo que hace de manera brillante. Pero no, tenía que demostrar que era como...", continuó, sin especificar." Y parece una jodida stripper de feria".

Con información de The Things

