¡Totalmente INESPERADO! Nieta de la reina Isabel II da a luz a su tercer bebé ¡en el baño de su casa!

La emergencia sanitaria por Covid-19 ha afectado la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo, incluso los hábitos y costumbres de la familia real han debido modificarse por la pandemia. Fue por tal motivo que una de las nietas de la reina Isabel tuvo que dar a luz a su bebé en el baño de su propia casa.

Quien se llevó esta sorpresa fue Zara Tindall, de 39 años de edad, que es la hija menor de la princesa Ana. Fue su esposo, el ex-jugador de rugby Mike Tindall, quien dio a conocer las circunstancias en las que arribó al mundo su tercer bebé, a través del podcast "The Good, The Bad & The Rugby".

Según su propio relato, fue el pasado domingo 21 de marzo que la nieta de la reina comenzó a experimentar los dolores que anuncian la llegada del parto y asegura que todo fue tan rápido que no les dio tiempo de llegar al hospital. Por ende, se prepararon para recibir al que es su primer varón en el piso del baño de su residencia, ubicada en Soucestershire, al suroeste de Inglaterra.

"Fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, entrar al baño, dejar la colchoneta en el suelo, poner toallas y agarrarse" declaró el feliz papá. Noticias Relacionadas Este fue el TERRIBLE percance que vivió la Reina Isabel el día de su boda ¿Pudo cancelarse?

Foto: AP

Por fortuna, contaron con la ayuda de Dolly, una amiga cercana de Zara, así como de la asesoría de una partera experimentada que se aseguró de que el parto se diera en las mejores condiciones posibles.

Fue así que el bebé nació, cerca de las 6 p.m. y en perfectas condiciones de salud. Pesó 3 kilos 750 gramos y lo nombraron Lucas Philip.

La pareja tiene además a dos niñas, Mia de 7 años de edad y Lena de 2. Tindall declaró que las pequeñas están muy emocionadas por la llegada de su hermanito.

El pequeño Lucas Philip es el décimo bisnieto de la reina Isabel II y llegó para ocupar el puesto número 21 en la línea de sucesión del trono, aunque esto podría cambiar tras el nacimiento de la hija que esperan el príncipe Harry y Meghan Markle.

DFC