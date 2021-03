Selena Gómez recuerda "pijamada" con Taylor Swift; lucen los looks más cómodos para estar en casa

Selena Gómez y Taylor Swift llevan una amistad de muchos años, pero entre las restricciones de movilidad por la pandemia que afecta a todo el mundo y los proyectos de trabajo de cada una, desde hace un tiempo no se les ve juntas, hasta este martes cuando Gómez recordó una "pijamada" con su amiga en la que lucieron cómodos looks.

Ambas cantantes se encuentran trabajando en sus respectivos proyectos musicales, pues recordemos que Swift estrenó en diciembre de 2020 el álbum de estudio "Evermore", y recientemente fue galardonada en los Grammys, donde se convirtió en la primera mujer en ganar el premio al álbum del año en tres ocasiones.

Mientras que Gómez lanzó hace unos días su nuevo disco "Revelación", una producción que destaca por ser su primer trabajo en español y de la que ha dicho en diversas entrevistas que se siente muy orgullosa al considerarlo un “gran símbolo” de su sangre latina.

Gómez lanzó hace unos días su nuevo disco "Revelación". Foto: Especial

Selena Gómez recuerda "pijamada" con Taylor Swift y fans enloquecen

La intérprete de "Lose you to love me" sorprendió a sus casi 2020 millones de seguidores al compartir en Instagram una serie de fotos en las que se encuentra con su amiga pasando un rato en lo que parece ser la casa de Swift, acompañadas de uno de los grandes amores de la rubia, su gato Benjamin Button.

La cantantes lucen con atuendos muy relajados y cómodos, por lo que los internautas han especulado que se trata de imágenes tomadas en una especie de "pijamada" que realizaron hace un tiempo las artistas. Selena luce una camiseta negra, pants del mismo tono, mientras que Taylor optó por un look gris, disfrutando de la comodidad de su casa con unas calcetas de color.

Aunque se desconoce cuándo fue esta reunión, los fans de la cantantes enloquecieron con estas imágenes y el amoroso comentario con el que Swift respondió a la publicación. "Te amo como una canción de amor, bebé", esto en referencia al popular tema de su amiga.

Las fotos enloquecieron a los fans de ambas cantantes. Foto: Especial

