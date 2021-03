Miley Cyrus envía conmovedor MENSAJE a Hannah Montana a 15 años de su estreno

Este miércoles 24 de marzo se cumplen 15 años del estreno de la serie de televisión, Hannah Montana, una serie original de Disney Channel, serie juvenil que lanzó, Miley Cyrus.

La historia estaba basada en la vida de una estudiante de secundaria, que de día era una estudiante común, pero de noche era una estrella mundial de Pop, aunque tenía que mantener este secreto o todo se saldría de control.

Por ello, se celebra a Hanna Montana en su 15 aniversario del estreno, de una de las series juveniles más vistas y famosas de todos los tiempos, misma que integraba canciones de la autoría de Miley y Billy Ray Cyrus, su padre.

Escribe conmovedora carta

La fecha no ha pasado desapercibida para su protagonista, Miley Cyrus, quien exactamente este día, escribió una carta a su icónico personaje, junto a todas las personas que fueron partícipes de este proyecto que se estrenó en 2006, para agradecer todas las cosas espectaculares que le han ayudado en su vida personal y profesional.

La cantante estadounidense de 28 años de edad, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, un conmovedor mensaje hacia Hanna Montana de hace 15 años.

"Querida @HannahMontana, todavía te amo 15 años después. Hannah Montana por siempre", escribió en la descripción de su foto.

Agradece a Hanna todo lo aprendido

La traducción del texto de la carta menciona lo siguiente; "Hola Hannah. Ha pasado bastante tiempo. 15 años para ser exactos. Desde la primera vez que me coloqué esas mechas rubias sobre mi cabeza en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me enfundé una bata rosa con las letras HM brillando sobre un corazón. No lo sabía entonces... ahí es donde vivirías para siempre, no solo en el mío sino en el de millones de personas a lo largo del mundo", escribió en su carta Miley Cyrus a la estrella de pop.

Además, Miley reveló que aunque Hannah Montana llegó a ser considerada como su "alter ego", hubo momentos en su vida que tuvo más de su identidad que ella misma en sus manos.

"Tuvimos un intercambio equitativo en el que proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que podía brindarte. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Eras como un cohete que me llevó a la luna y que nunca me regresó”.

Asimismo, Miley también agradeció a Hannah Montana por haber cumplido sus sueños, y haber compartido muchos primeras veces, un montón últimas, altas, bajas, lágrimas y risas;

"Hannah, espero que me escuches y me creas cuando digo que esas palabras son ciertas. Tienes todo mi amor y mi mayor gratitud. Darte vida durante esos seis años fue un honor. No solo estoy en deuda contigo sino también con todos los que creyeron en mí desde el principio. Tienes mi lealtad y más profundo aprecio hasta el final. Con toda sinceridad te digo GRACIAS".

La serie fue estrenada en 2006. Foto: Especial / @disneyplusla

Finalmente, aseguró que en 21 años de su carrera musical, no ha pasado un día sin que recuerde el lugar de donde viene, un edificio en Burbank, California, con una habitación llena de gente con el poder cumplir su destino, dándole el icónico personaje; "El mayor regalo que una chica podía pedir. Te quiero, Hannah Montana. Siempre, Miley", así terminó en su carta.

¡Hannah Montana responde el mensaje de Miley Cyrus!

Por si fuera poco, Hanna Montana también respondió al mensaje que Cyrus, a través de su cuenta oficial de Twitter, por haber escrito la carta;

"Encantada de escuchar de ti @MileyCyrus. Sólo ha pasado una década", añadió.

Nice to hear from you @MileyCyrus. It’s only been a decade. https://t.co/KXd01DpciK — Hannah Montana (@hannahmontana) March 24, 2021

