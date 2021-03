¡Así se prepara para “Survivor”! Kristal Silva luce silueta de Barbie tras rutina de ejercicio

Kristal Silva será una de las participantes del reality show de TV Azteca Survivor México 2021 y ya encendió las redes con sus rutinas de ejercito con las cuales se prepara para iniciar el reto; en sus redes sociales la exreina de belleza compartió un video en el que muestra las rutinas de ejercicio que está tomando para prepararse físicamente.

La guapa conductora de Venga la Alegría dio a conocer la semana pasada que será uno de los participantes de uno de los reality show más esperados de este año; Survivor México 2021 y para lo cual ha tenido que prepararse física y mentalmente para dar todo en este nuevo reto televisivo.

Por ello en una de sus historias, la modelo de 29 años publicó una el duro entrenamiento con el cual se prepara para la segunda temporada del programa, en el clip se ve a la guapa comunicadora ejercitarse en un gimnasio y presume su escultural figura, muy lejos de los tacones y los increíbles outfits con que se le ve habitualmente en el programa.

Dejará a un lado el glamour y el maquillaje

Así se ejercita la guapa modelo, previo a su participación en el reality show. FOTO: Instagram

De esta manera es como Kristal Silva planea enfrentar uno de los retos más importantes de su vida, por lo que ahora sus fanáticos la verán participar en las transmisiones del reality, my lejos del foro de Venga la Alegría, desde donde cada mañana conquista a sus admiradores con su profesionalismo, belleza y carisma.

En redes sociales, Kristal Silva dio muestra de la fortaleza física con la que cuenta y que le ayudarán a avanzar en las competencias de Survivor México 2021; en la grabación, la modelo aparece levantando pesas y de esta manera fortalecer un poco más sus brazos.

“Tengo que decirle que no me encanta hacer brazo, pero Yaquelin. ¿Luego como me subo a la palmera?”, compartió al comunicadora en su publicación, en donde bromeó con sus seguidores respecto al duro entrenamiento que tiene ahora que realizar para obtener acondicionamiento físico. La reacciones de sus fans fueron numerosas y la mayoría compartió mensajes de motivación y de cariño ante el reto que ya le espera adelante.