BTS: ¿Quiénes son los actores que le darán vida los cantantes en la serie "Youth"?

Hace años hubiera sido imposible imaginar que una boy band ajena a Estados Unidos sería un fenómeno mundial. Hoy es una realidad y BTS es el claro ejemplo. Como hoy en día los artistas deciden coronarse con una serie los jóvenes provenientes de Corea del Sur no serán la excepción. La producción llevará por nombre "Youth".

Aunque no hay fecha del estreno todavía, lo que sí se sabe es que los fans no tendrán que esperar mucho, pues será en este años cuando puedan ver el drama cuyo guión correrá a cargo Kim Soo Jin. Cabe destacar que la narrativa de la producción será una ficción y no algo real.

¿Quiénes son los actores que protagonizarán "Youth"?

"Youth", la esperada serie del grupo del momento estará protagonizada por los actores: Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Young Joo, Kim Yoon Woo, Jung Woo Jin y Jeong Jin Seo.

Jeon Jin Seo como Jeon Jung Kook

Este actor de 14 años apareció en “The World of the Married”. Le dará vida a Jung Kook, quien vive atormentado gracias a que su viuda familiar es disfuncional.

Seo Ji Hoon como Kim Seokjin

El actor de 23 años participó en "Signal", “School 2017" y "Men are Men”. Interpretará Seokjin, un chico responsable y casi un modelo perfecto; sin embargo, tiene algunos vacíos.

Noh Jong Hyun como Min Yoongi

A sus 27 años ha participado en producciones como “Because this is my first life”, “Strangers from hell” y “Kkondae Intern”. Como Yoongi será un chico tímido y con el remordimiento de un accidente que le costó la vida a su propia madre.

Jung Woo Jin como Kim Taehyung

Este joven participó en “Sometoon 2020”. En "Youth" llevará el rol del chico lastimado por vivir bajo la custodia de un padre alcohólico bajo la esperanza de que su madre vuelva a donde fue su hogar.

Kim Yoon Woo como Park Jimin

Aunque ha tenido pequeños papeles en la industria del entretenimiento, este será el primer proyecto en el que participará. Como Jimin tendrá una personalidad misteriosa bajo una apariencia agradable.

Ahn Ji Ho como Jung Hoseok

A sus 16 años, este chico ya es un reconocido actor y en esta ocasión será Hoseok, un bailarín optimista con un oscuro pasado.

Seo Young Joo como Kim Namjoon

Aunque tiene 22 años, este chico ya ha trabajado en varias producciones infantiles. Ahora, como Namjoon será un joven responsable que busca labrarse un futuro a través del trabajo.

lhp