Óscar 2021: ¿CENSURA? Se prohíben los discursos de los GANADORES a través de ZOOM

El próximo 25 de abril, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, llevarán a cabo la tan esperada y galante premiación más importante del gremio: Los premios Óscar, sin embargo, éste 2021 en general, la industria se ha visto gravemente afectada debido a la pandemia de Covid-19, por lo que han tomado serias medidas sanitarias.

Una de las nuevas medidas, será la de prohibir los discursos que tradicionalmente hacían los ganadores de tan importante premio pese a que serán mediante la plataforma digital de videollamadas, Zoom, dicha medida se planteó mediante una carta por parte de los organizadores del evento para los nominados, filtrado a la prensa especializada en Hollywood.

Estrictas medidas

En la carta decía que no habrá forma de aceptar los premios mediante videoconferencia, a diferencia de los globos de Oro, ya que para aquellos que no puedan asistir debido a las complicaciones de su agenda, o situaciones ajenas por el viaje, no habrá opción de entrar a través de Zoom a la gala.

Además de que enfatizan que harán todo lo que se encuentre en sus manos para brindar una velada segura y amena para todos los asistentes, así como los cientos y miles de fanáticos del cine alrededor del mundo, por lo que hacerlo virtualmente disminuirá los esfuerzos para evita contagios.

Como de película

Glenn Weiss, será el encargado de de dirigir la premiación por sexta vez consecutiva, el experto en el mundo del espectáculo, incluirá al director Steven Soderbergh. ya que su plan es que la premiación se vea como de película y no como un programa de televisión, por lo que Glenn ha tenido un enfoque propio para lograrlo.

En tanto, el presidente de la Academia, David Rubin, compartió que la ceremonia se llevará a cabo en dos locaciones distintas, una en la tradicional Union Station del centro de Los Ángeles, mientras que la otra sede será en la mítica sala del Teatro Dolby de Hollywood.

Con información de UnoTV

avh