Así fue la ÚLTIMA VEZ que Jenni Rivera le cantó a Chiquis "Paloma Negra"

Fue el 08 de diciembre del 2012 cuando Jenni Rivera se presentó por última vez en un escenario, pues su vida terminó tan solo unas horas después de haber hecho vibrar, cantar y llorar a miles de personas que la fueron a ver a la Arena Monterrey.

La noticia de la muerte de Jenni Rivera corrió como pólvora, todos los noticieros y programas tanto en México como en estados unidos hablaban del accidente aéreo que terminó con la vida de “La Diva de la banda” y su equipo de trabajo.

Los videos grabados por sus fanáticos durante el concierto que unas horas antes de su muerte había ofrecido, se hicieron virales en redes sociales, pero llamó la atención uno en especial, ese cuando “La mariposa de barrio” como también era conocida Jenni, interpretó el tema “Paloma Negra”.

Se despidió de su “Paloma Negra”

Entre lágrimas y cómo si presintiera algo la Diva dedicó unas palabras a su hija mayor, “Chiquis”, de quien estaba distanciada desde hace unos meses antes por haber tenido supuestamente una relación con el que era el esposo de Jenni.

“Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero, de unos meses para acá me llega profundamente al corazón...les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, fueron las palabras que Jenni Rivera dedicó a su hija en su último concierto.

Hasta el momento se desconoce si Chiquis y Jenni habían tenido algún tipo de acercamiento para tratar de solucionar sus problemas, sin embargo, a casi 9 años de la muerte de La Diva de la Banda, su hija mayor ha honrado su memoria y además ha cuidado de sus hermanos.

