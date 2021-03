¿Quién es Larsa Pippen? La sexy "hermana perdida" de Kim Kardashain: FOTOS

Kim Kardashian ha inspirado a cientos de mujeres que quieren lucir como ella. Sin embargo, hay una modelo llamada Larsa Pippen que realmente parece la “hermana perdida” de la hija de Kris Jenner, e incluso en algún momento formó parte del famoso clan de las Kardashian-Jenner.

Pippen, de 46 años, es conocida principalmente por su matrimonio con el famoso jugador de baloncesto Scottie Pippen, con quien contrajo matrimonio en 1997, y con quien tuvo cuatro hijos: Scotty Jr, que nació en el 2000; Preston, que llegó a sus vidas en 2002; Justin, a quien Larsa dio a luz en 2005; y Sophia, que nació tres años después.

Foto: Instagram/@larsapippen

Alrededor de 2012, la mujer tuvo un ascenso a la fama al comenzar a aparecer en los episodios de “Keeping Up With The Kardashians”, como una de las mejores amigas de Kim, Khloé y Kourtney Kardashian.

Foto: Instagram/@larsapippen

Sin embargo, unos años después, Larsa desapareció de las redes sociales de Kim y se vio envuelta en un escándalo pues declaró a Entertainment Tonight que su amistad con la entonces esposa de Kanye West terminó porque el cantante les “lavó el cerebro” a Kim y sus hermanas, diciéndoles cosas negativas sobre ella.

Luego de esto, Pippen también tuvo algunas participaciones en el programa “Real Hosewives of Miami”, donde protagonizó un capítulo llamado la “Esposa más hot de la NBA”.

Foto: Instagram/@larsapippen

Su gran parecido con Kim

Además de ser amiga de ella por unos años, Larsa Pippen tiene un innegable parecido físico con Kim Kardashian, con sus labios carnosos, su rostro afilado, sus pronunciadas curvas y su voluminoso trasero.

Foto: Instagram/@kimkardashian

Si esto no fuera suficiente, al parecer la influencia de la esposa de Kanye West no terminó en la modelo, como su antigua amistad, pues tiene un estilo muy parecido para vestir en el que destacan los diminutos bikinis, los vestidos muy cortos, los pantalones de cintura alta y los tops para destacar sus pechos.

Foto: Instagram/@larsapippen

