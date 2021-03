¿Michelle Renaud sigue enamorada de Danilo Carrera? Admite que esto sentiría al verlo con otra

Michelle Renaud y Danilo Carrera siguen dando de qué hablar aún después de terminar su relación y finalizar su participación en la “Quererlo Todo”. Ahora la actriz admitió que se “le romperá el corazón” al ver a su expareja con alguien más.

Desde hace algunas semanas se ha especulado que próximamente los actores podrían retomar su relación sentimental, esto debido a su cercanía a pesar de haber dado fin a su noviazgo. Sin embargo, Renaud reveló en entrevista para el programa “Despierta América” que nunca se ha dado una nueva oportunidad con sus ex parejas.

“De mis relaciones pasadas no hay ni fuego ni cenizas, entonces no creo que aplique siempre, pero aquí a Danilo lo quiero con todo mi corazón y sabe que cuenta conmigo para todo”.

Danilo y Michelle se reencontraron en el programa conducido por Alan Tacher después de terminar su telenovela en Televisa. Ahí convivieron muy tranquilamente e hicieron algunas confesiones sobre sus sentimientos.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de tener otra pareja, la actriz dijo que es algo que no se puede evitar y apuntó que espera que Carrera encuentre a una mujer que lo haga feliz. "Yo creo que cuando quieres a alguien realmente, pues te da gusto que esté bien", dijo.

Durante la conversación se notó el cariño que aún se tienen ambos actores, por lo que se le preguntó a Renaud por qué no siguen juntos, a lo que ella se limitó a decir que el amor no es todo en una relación y destacó que sus caminos son distintos.

“Chicos, eso es el amor, el saber decir… bueno, yo soy una romántica que también cree que el amor todo lo puede, pero a veces no. Denos otro protagónico juntos para que regresemos, a ver qué productor nos quiere juntar”.

Al insistir sobre la posibilidad de que Danilo tenga una nueva relación, Michelle contestó: “¡Ah no, me rompe el corazón!, yo espero tenga está conciencia de decir ‘voy a darle su duelo a ella para que me supere’ y entonces ya empezar a anunciar sus otras relaciones… no, o sea, me lo agarro a golpes eh”.

Posteriormente, la protagonista de “Quererlo Todo” aclaró que aunque sea dura la noticias para ella, apoyará el noviazgo del actor. “Ah no, el que él sienta, yo creo que él lo va a sentir, y si mañana conoce al amor de su vida… bienvenido”.

Tacher insistió en que ella era el amor de la vida de Danilo, pero la actriz negó la afirmación pues indicó que actualmente no están juntos y agregó: “ojalá que cuide mi corazoncito’, pero si también la encuentras, pues no lo cuides”.

Renaud culminó la entrevista con una contundente declaración, y al ser cuestionada por algo que no le dijo a Danilo, inmediatamente comentó: “¡qué tonto eres!... a mi se me hace que en esta vida hay cosas que uno tiene que agarrar el toro por los cuernos”.

