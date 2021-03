Jimena Sánchez está enamoradísima y derrocha amor junto a su novio: Foto

Jimena Sánchez ha acostumbrado a sus miles de seguidores a compartir con ellos su vida íntima, ya que en sus redes sociales publica imágenes de sus día a día y ahora que se encuentra enamorada no es la excepción.

La atractiva conductora de deportes ya había hecho público que existe un dueño de su corazón, pretendido por ser una de las mujeres más atractivas.

Ahora la espectacular conductora de deportes presumió un conjunto de fotografía junto a Tis Zombie, el cantante con quien mantiene una relación.

El nexo entre Sánchez y Zombie comenzó como un rumor pero fueron ellos los que lo confirmaron con cometarios cariñosos e imágenes juntos en Instagram.

La modelo felicitó a su pareja a la que se refirió como su persona favorita, a la que le agradeció por haberle cambiado el mundo. "Je t’aime mon amour", fuer parte del mensaje.

Tis Zombie es un cantante el cual sin duda es uno de lo más envidiables del momento.

Tenía mucho tiempo que Jimena Sánchez no mostraba que tuviera una relación y no cabe duda que el amor le llegó con todo, ya que no para de presumirlo en sus redes sociales.

gzm