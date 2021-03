Conoce a la hermosa CLAUDIA MARTÍN y sé una villana de telenovela

¿Quién es Claudia Martín? la bella joven actriz, oriunda de Oaxaca, ha materializado sus sueños a través de cada personaje que el mundo de la televisión le ha puesto frente a si. Por tal razón, en este 2021 disfruta de las bondades de dar vida a Martina Ferrer en Fuego Ardiente o posar osada y elegante para la porta de marzo-mayo de la revista OPEN.

Ante tal magnitud de belleza de tez morena clara, Claudia Martín pone los pies sobre la tierra y demuestra que su mundo emocional transcurre muy ligado al mental y, a partir de ahí, explica qué viene para ella en este año.

"Martina es antagonista porque lucha por el amor de Gabriel pero en realidad es buena persona: es alegre, sin filtros y tiene mucha energía; es como un huracán que va desestabilizando todo lo que la rodea. Me ha encantado darle vida porque he podido explorar otra energía que no conocía de m í misma. Es como una montaña rusa, nunca sabes lo que pueda hacer o decir Martina".

Soñaba ser bailarina

Con la actuación y su dote dando frutos, parecería que Claudia siempre soñó ser actriz, pero no. De niña ella tenía otros anhelos

"¡Nunca lo imaginé! Lo cierto es que desde pequeña amaba estar en el escenario cantando o bailando. Estuve en el grupo folclórico del colegio y gracias a eso viajé a muchos lados a presentarme, como Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. En realidad, quería ser bailarina profesional de danza", explicó a la publicación.

Las villanas le calzan bien

Con ese rostro estilizado y sutil, pareciera que las heroínas le calzarían bien, pero no. A Claudia lo que le calza mejor son las villanas, mismas que le motivan a enfrentar nuevos roles antagónicos.

"Yo pienso que los personajes nos escogen a nosotros. He descubierto que cada personaje que he interpretado me ha enseñado algo que necesito aprender en esos momentos. Cualquier personaje lo puedes engrandecer con creatividad, pasión y entrega".

Me considero una mujer de retos, por lo cual siempre intento irme a los extremos a la hora de aceptar un nuevo proyecto. Pasé de protagonizar una historia con un personaje ciego a ser un personaje antagónico frío y calculador; después di vida a una protagonista que sufre un amor secreto y actualmente interpreto a una antagonista alegre y con muchos matices. Ahora mi reto es expandirme y poder darle vida".

Más de millón y medio de fans en Instagram

Aunado a la impactante mirada que pulsa sobre las personas que observa, Claudia puede reflejar esto a más de millón y medio de seguidores que tiene en Instagram @claudia3martin, lugar donde comparte su sueño por algún día tener su propia línea de ropa o seguir triunfando en el mundo de la actuación e industrias pararelas.

Y es que Martín, antes de dar vida a personajes, trabajó en Televisa tras bambalinas, en el departamento de vestuario, lugar donde aprendió a desgranar guiones e historias. Su polifacética actitud le llevó a hacer un casting en el CEA y el resto es historia. Hoy en día, da vida a Martina Ferrer en Fuego Ardiente y es la portada marzo-mayo de la revista OPEN.

