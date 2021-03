Jennifer López y Alex Rodríguez ponen FIN a rumores de SEPARACIÓN con románticas FOTOS

Hace una semana comenzó a trascender el rumor que confirmaba la presunta separación de la actriz Jennifer López y el exbeisbolista, Alex Rodríguez, quienes llevaban años de relación.

Medios internacionales aseguraron que la pareja habría cancelado su compromiso al matrimonio por lo que inmediatamente los internautas se dieron a la tarea de difundir las posibles razones de la separación.

El rumor que comenzó a tomar más fuerza fue una presunta infidelidad por parte del exbeisbolista con la famosa modelo Madison LeCroy con quien presuntamente se le vio bastante cerca en un bar de la ciudad de Miami, Florida.

La información tomó más fuerza cuando el programa de espectáculos "Chisme No Like" aseguró que una fuente cercana a la pareja le habría dicho a uno de sus conductores que Rodríguez estuvo con otra mujer que no era Jennifer López.

Terminan con los rumores

Hace unos momentos, el mismo medio del espectáculo compartió un par de fotografías en donde Jennifer López y Alex Rodríguez dejaron de lado los rumores y confirmaron que se encuentra más enamorados que nunca.

En las imágenes observamos a la actriz y cantante disfrutando de un día de Sol en compañía de Alex Rodríguez, quien la consiente con un hermoso beso.

Como era de esperarse la publicación inmediatamente se volvió viral pues cientos de internautas señalaron que era la mejor decisión que pudieron tomar; otros señalaron que nunca tuvieron problemas.

