Ni pudo más; Carlos Espejel lleva pleito con su exesposa ante la ley

Debido a los múltiples problemas que ha tenido con su exesposa, Paty Azuara, con relación al tema de la manutención del hijo que tienen en común, Carlos Espejel dio a conocer que llevó la discusión al terreno legal.

En el pasado, la pareja llegó inclusive a los golpes por lo que el actor prefirió dejar de darle largas a la cuestión y buscó a un abogado, así lo dio a conocer en entrevista para el programa "Hoy".

El intérprete confesó que había tratado de evitar que alguien más se involucrara en el conflicto, pero que la vio como una mejor opción para llegar a un acuerdo a fin de que los tres tengan lo que merecen.

Al igual que estrellas como Germán Ortega, Carlos dijo que la pandemia le ha golpeado al bolsillo, debido a que la falta de trabajo lo hace quedarse sin un soporte monetario importante.

“Si he tenido problemas económicos, no me da pena decirlo, claro que he tenido problemas económicos, la pandemia nos puso a todos en situaciones muy extremas que me hicieron tener problemas de pago, de liquidez”.