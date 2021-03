Luis Miguel no tiene amigos, ¿por qué? Te contamos las razones

Luis Miguel fue muy reservado en cuanto a su vida privada, hasta que en abril de 2018 se estrenó su serie biográfica en Netflix, la cual tiene su aval. En ella se cuenta sobre su infancia, adolescencia y parte de su vida actual. Recientemente se anunció la segunda temporada, en la cual abordará temas como los amigos que fueron cercanos a 'El Sol' poco a poco se han alejado por diversos motivos. Para que llegues informado a ver el show, te decimos porqué Luis Miguel ha perdido a los pocos amigos que ha tenido.

Andrés García

El actor retirado fue cercano durante muchos años a la familia de Luismi; incluso, el cantante llegó a creer que podía ser su papá. El mismo García contó amargamente que tuvieron un “raspón” que los alejó por siempre. “En algún momento le llamé la atención y, desde entonces, no se ha comunicado conmigo, pero lo entiendo porque él es una figura muy importante y seguramente no está acostumbrado… No estoy peleado. Es como cuando le llamas la atención a un hijo; ya depende de él si quiere acercarse o no”, comentó Andrés en algún momento, pero al parecer El Sol no ha querido volver a saber de él.

Jorge 'El Burro' Van Rankin

Fueron como “uña y mugre” por cerca de 10 años, pero todo acabó cuando el colega de Jorge, Esteban Arce, le hizo al asistente personal de 'Micky'. Luego de este alterado, Luis Miguel regañó a Jorge, quien no se quedó callado. Duraron 22 años sin dirigirse la palabra. Hace unos años se reencontraron, pero la amistad duró un año, ya que la esposa de ‘el burro’ subió una foto de ellos con el cantante y a él no le gustó

Roberto Palazuelos

El 'Diamante Negro' fue otro de los hombres más cercanos a Luis Miguel durante muchos años, ambos eran eran "el terror" del Baby O' en Acapulco, pero aquí no hubo drama, sólo se distanciaron como pasa con todas las personas. Su último encuentro fue muy rápido, en un restaurante en Miami.

Jaime Camil

Además de la relación de apoyo que Luis Miguel tuvo con Jaime Camil Garza, quien murió el 6 de diciembre de 2020, también hubo una estrecha amistad con Jaime Camil junior, incluso fueron cuñados, pues El Sol anduvo con su hermana Issabela. Se dejaron de frecuentar porque Camil consideró que Luis Miguel no era un amigo recíproco; además, según los rumores perdió ante Luis Miguel su relación con Sofía Vergara.

Cristian Castro

El hijo de Verónica Castro compartió momentos de alegría con Luismi, aunque la vida los llevó por caminos diferentes y dejaron de hablarse. En un principio Cristian dijo estar un poco resentido con el astro de la música ha dicho que no ya son amigos “porque él (Luis Miguel) no ha querido”. “La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad", agregó. Pero después Cristian reveló que el verdadero motivo fue que 'Luismi' "se metió" en su noviazgo con Deisy Fuentes.

