Itatí Cantoral se deja cargar por el Escorpión Dorado y por poco enseña de más

Desde su icónico papel como "Soraya Montenegro", Itatí Cantoral es una de las celebridades más influyentes. Por lo mismo, no es de sorprender que después de compartir una fotografía donde es cargada por el Escorpión Dorado, haya robado miradas de grandes y jóvenes.

Ya sea en los ámbitos de moda, belleza o entretenimiento, la actriz siempre sabe cómo seguir manteniéndose como una de las figuras femeninas que el público más quiere o admira.

A través de una fotografía que compartió mediante su cuenta personal de Instagram, anunció que aparecería en entrevista con el conocido youtuber, Alejandro Montiel, también conocido como el "Escorpión Dorado".

Reveló abuso

Durante el video en el que participó la actriz mexicana hubieron interesantes revelaciones acerca de su carrera, pero la que más destaca entre todas es aquella que narra el cómo sufrió de abuso en uno de sus trabajos. Uno de sus compañeros intentó forzarla mediante su poder para mantener relaciones sexuales con ella.

"En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”; mencionó durante la entrevista.

Afortunadamente, esta inaceptable situación pudo solucionarse después de que la famosa buscara asesoría por parte de los responsables del proyecto quienes buscaron la resolución del asunto, permitiéndole mantenerse en la telenovela.

Por poco enseña de más

Ambas figuras públicas compartieron a través de Instagram fotografías donde se lucen pasando un increíble rato juntos al realizar este programa. En una de ellas, Itatí Cantoral aparece en los brazos del Escorpión acompañada del mensaje "No te pierdas la entrevista con el Escorpión Dorado".

Si algo destaca a la artista es su estilo juvenil y glamuroso a la hora de vestir; algo que se notó en esta colaboración, en la que lució una playera larga a manera de vestido en conjunto con unas medias negras con brillos.

Además de robar suspiros con sus torneadas piernas que destacaron en la fotografía, Itatí Cantoral recibió una excelente respuesta por parte de sus más de dos millones de seguidores; quienes le pedían a la mexicana una segunda parte del programa.

mfsm