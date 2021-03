¿Guaynaa deja el reguetón? Colabora con estrella del K-pop; así se escucha 'Demente' con Chungha: VIDEO

La música latina y el k-pop se volvieron a unir. Esta vez la estrella del k-pop, Chungha invitó al cantante de reguetón, Guaynaa, ha participar en su canción "Demente", el cual es su primer sencillo 100 por ciento en español. Con menos de 24 horas de su lanzamiento cuenta con 300 mil visitas en YouTube.

La solista surcoreana lanzó su primer álbum de larga duración 'Querencia' el pasado 15 de febrero y en él está "Demente", sin embargo, en la versión original, la artista combina versos en castellano y coreano. En el video que se lanzó la noche del miércoles, la intérprete canta el sencillo completo en español, algo que sorprendió sus fans por su excelente pronunciación.

La nueva pista tiene una inspiración reguetonera, que se combina perfecto con el estilo musical del puertorriqueño Guaynaa, quien ha manifestado su emoción por unir a dos culturas por medio de la música.

Guaynaa hizo promoción del sencillo "Demente" en sus redes sociales

¿Quién es Chungha?

Chungha ha demostrado su habilidad para los idiomas, pues además de cantar en coreano, también hace interpretaciones en inglés. Esta canción íntegramente en español y de corte latino, demuestra su gran versatilidad.

La cantante, de 25 años, debutó en 2016 en el grupo I.O.I hasta su disolución en enero del siguiente año. Sin embargo, la carrera de esta cantante y bailarina no terminó ahí, pues en 2017 debutó como solista con su primer miniálbum, Hands on Me.

Recientemente, la artista tuvo que suspender el lanzamiento de su nuevo álbum ya que contrajo Covid-19. Ahora, esta lista para regresar a los escenarios con su disco que contiene otras participaciones como la que hizo con el Dj R3hab,“DREAM OF YOU”.

