Andrea Legarreta REVELA quién es el AMOR de su vida ¿No es su esposo, Erik Rubín? | VIDEO

A pesar de que la guapa conductora del programa matutino más importante de América Latina, Andrea Legarreta se encuentra en un momento de plenitud, salud y éxito acompañada por los seres que más ama en el mundo, su esposo Erik Rubin y sus dos hermosas hijas, Nina y Mía, quienes ya comienzan sus primeros pasos en el mundo artístico, durante su juventud rechazo salir con un guapo cantante.

Durante una entrevista con la famosa periodista Adela Micha, Andrea confesó lo arrepentida que está por no haber aceptado una invitación a cenar nada más y nada menos que de Luis Miguel, aunque siempre le resultó un chico muy guapo y atractivo, la también actriz confesó que ella rechazó la invitación debido a que tenía novio y le era muy fiel.

Sin embargo, a pesar de haber durado más de cinco años con aquel novio, éste terminó poniéndole los cuernos, motivo por el cual terminó la relación, sin embargo, es injusto ya que ella se limitó de salir con el Sol, por respetar la relación que tenía con su pareja de aquél entonces.

Legarreta confesaría que durante algunas salidas a Acapulco, lugar favorito del cantante, éste despertó su interés en ella, la invitación a salir se daría en un restaurante pozolero en el bello puerto, el cantante la saludo y luego de un intercambio de miradas y el inminente flechazo, el cantante le "mandaría" una invitación a cenar por medio de uno de sus asistentes, sin embargo ella lo rechazó.

“Él generalmente manda a un chico de su equipo como para hacer la invitación, yo creo que porque si le dices que no, le dices que no al chico y no a Luis Miguel”, contó la guapa conductora, quién además confirma que el verdadero amor de su vida es el padre de sus hijas, Erik Rubin, quien en su época de mayor fama en el grupo timbiriche, éste también saldría con algunas de las muejeres más guapas del momento como Paulina Rubio, Thalía y Alejandra Guzmán.

También compartió que se ha enamorado "hasta las cachas" y asegura que es una mujer muy entregada y pasional, aunque ha tuvo otros amores, Erik es el amor de su vida, ya que con él ha podido disfrutar plenamente su vida y además es el padre de los seres que más ama con toda el alma, sus dos hijas Nina y Mía.

avh