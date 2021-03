¿Quién interpreta 'What's Up?', legendario tema de la serie SENSE8?

"Veinticinco años y mi vida sigue, tratando de levantar esa gran colina de esperanza", es la línea con la que 'What's Up?' inicia tras una introducción de guitarra acústica. La canción se convirtió en una de las más representativas de la década de los noventa.

Aunque alcanzó la posición número 14 en la lista Billboard 100, obtuvo mejor recepción en otras partes del mundo, pues encabezó listas en Alemania, Chile e Irlanda, y consiguió la segunda posición en Australia y el Reino Unido.

Aunque el título de tema es 'What's up?', estas dos palabras no se mencionan en el tema. Aunque la frase 'What's going on?' sí predomina la mayoría de los puentes de la canción. Sin embargo, la banda 4 Non Blondes decidió no nombrar así a la pieza para evitar cualquier confusión con la magna obra 'What's going on?' de Marvin Gaye.

'What's Up?' es considerado como uno de los one-hit wonders más célebres de todos los tiempos. La cadena VH1 la colocó en el puesto 84 dentro de esta lista.

Aunque hoy en día es considerada como de los temas más emblemáticos de los últimos 30 años, y es reconocible apenas suenan sus primeros acordes, no está exenta de la controversia, pues la revista Blender la colocó en la posición 16 de su lista de las 50 peores canciones de la historia.

Esta 'distinción' se repitió en el listado de las 20 peores canciones de toda la historia elaborada por Spinner.com al ocupar el puesto 19. Sin embargo, mantiene una estela de éxito.

Algunas versiones

'What's up?' sigue siendo considerada en las recopilaciones de los noventa. En años recientes vivió un segundo aire de popularidad, pues la cantante Lady Gaga ha realizado algunas versiones en directo.

Pero lo que más ayudó a su resurrección fue su inclusión en la serie 'Sense8', estrenada el 5 de junio de 2015. En la producción, el tema tuvo un peso específico al aparecer en distintas escenas del melodrama.

rcb